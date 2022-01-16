رونالدو: التأهل إلى المونديال صعب

دوليه

أقرّ نجم منتخب البرتغال ومان يونايتد الإنكليزي، كريستيانو رونالدو في مقابلة تلفزيونية أن منتخب بلاده سيواجه «معارك صعبة» في سعيه للتأهل إلى نهائيات كأس العالم للمرة السادسة على التوالي.

وتواجه البرتغال، بطلة أوروبا 2016، تركيا في نصف نهائي الملحق في مارس قبل النهائي المحتمل أمام إيطاليا بطلة كأس أوروبا 2020 والذي سيحول دون تأهل أحد المنتخبين إلى مونديال 2022 في قطر. وقال الفائز بالكرة الذهبية خمس مرات لقناة «إي أس بي أن» البرازيلية «سيكون الأمر محزنًا للغاية إذا لم نصل إلى هدفنا وهو كأس العالم».

ولم يغب «سي آر7» عن أي بطولة دولية كبرى منذ ظهوره الأوّل بقميص منتخب بلاده في عام 2003. كما خاض نهائيات كأس العالم أربع مرات إضافة إلى نهائيات كأس أوروبا خمس مرات، ووصل إلى نهائي البطولة القارية في عام 2004 وانتهى بخسارة البرتغال المضيفة أمام اليونان 0-1. وأضاف لاعب ريال مدريد الاسباني ويوفنتوس الإيطالي السابق «في كرة القدم وفي الحياة نمرّ بلحظات صعبة ولكن ما يهم هو القدرة على النهوض».

