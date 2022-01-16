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أستراليا تعيد احتجاز ديوكوفيتش وُضع نجم التنس الصربي نوفاك ديوكوفيتش قيد الاعتقال الإداري امس بعد أن ألغت أستراليا تأشيرة دخوله إلى أراضيها مرّة ثانية، معتبرة ان اللاعب غير الملقح ضد فيروس كورونا يشكل خطراً على الصحة العامة، في انتظار صدور قرار قضائي في هذه القضية. وقال وزير الهجرة الأسترالي أليكس هوك إن وجود ديوكوفيتش الذي لم يتلق التطعيم ضد كوفيد-19 «يمكن أن يشجع المشاعر المناهضة للتلقيح»، مبرّراً استعمال سلطته التنفيذية الواسعة من أجل إعادة إلغاء تأشيرته. لكن ديوكوفيتش (34 عاماً) سيقاتل مجدداً مع فريقه القانوني للبقاء في ملبورن، بعد تحديد وسيلة طعن جديدة أمام المحكمة الفدرالية اليوم. وسيتم عقد الجلسة الساعة التاسعة والنصف صباحاً (22:30 بتوقيت غرنتش) أمام المحكمة الفدرالية الكاملة المؤلفة من ثلاثة أعضاء، ما يعني عدم ترك مساحة له لاستئناف القرار قبل انطلاق بطولة أستراليا المفتوحة غداً. وعاد «نولي» إلى مركز احتجاز المهاجرين، بعد تمتعه بالحرية والتمارين لأيام قليلة اثر أول استئناف قضائي ناجح له. وشوهد موكب سيارات ينتقل من مكاتب محاميه، حيث بقي المصنف الأوّل عالمياً تحت الحراسة معظم يوم أمس، إلى فندق بارك السابق. وفيما يُعدّ ديوكوفيتش من أبرز لاعبي الكرة الصفراء في التاريخ وكان يبحث عن لقبه الـ21 في البطولات الكبرة بدءاً من الإثنين، صوّرته أستراليا كرمز لمناهضي التطعيمات ومحفزًا «لاضطراب مدني» محتمل يجب إبعاده من أجل المصلحة العامة.