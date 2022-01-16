المغرب إلى ثمن النهائي

دوليه

حجز المنتخب المغربي مقعده في الدور ثمن النهائي للنسخة الـ 33 من كأس أمم إفريقيا المقامة في الكاميرون، إثر تغلبه على جزر القمر 2- 0 أول من أمس على ملعب «أحمد أهيدجو» في العاصمة ياوندي ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة.وسجل هدفي المغرب سليم أملاح (16) والبديل زكريا بوخلال (89).ورفع المنتخب المغربي الساعي إلى لقبه الثاني في تاريخه بعد 1976، رصيده الى 6 نقاط من فوزين، بفارق نقطتين عن الغابون المتعادلة مع غانا 1-1، فيما مُني القمري بخسارته الثانية توالياً في أولى مشاركاته القارية.وكان «أسود الأطلس» تفوّقوا افتتاحاً على غانا القوية بهدف نظيف، فيما خسر منتخب جزر القمر أمام نظيره الغابوني 0-1.ورأى مهاجم المغرب أيوب الكعبي بعد المباراة في تصريح الى قناة «بي إن سبورتس» أنّ منتخب بلاده لم يحقق أي شيء بعد، وأضاف «لا توجد منتخبات كبيرة أو صغيرة في إفريقيا وأي منتخب يتأهل يصبح متساوياً مع باقي المنتخبات».وتابع «قدمنا مستوى جيداً إلاّ اننا افتقدنا الى النزعة الهجومية، وعلينا أن نواصل العمل لأنه لم يتحقق شيء بعد وينبغي أن نتأهل إلى ثمن النهائي ونحن في صدارة المجموعة من خلال الفوز في المباراة المقبلة على الغابون».

