افتحوا مواقف سيارات الستاد بمباراة السوبر.. غداً

محلية

من الضروري ان يبدأ مسؤولو ستاد جابر بتجربة استخدام مواقف السيارات الداخلية (أعتقد 3 او 5 آلاف موقف) للجماهير التي ستحضر لمباراة السوبر يوم الاثنين بين ناديي العربي والكويت.. فهي موجودة للمتفرجين من مختلف فئات المجتمع مع اعطاء الاولوية للفئات التي تعاني من صعوبات جسدية او المسنين او السيدات او العائلات... الخ. فهذه المواقف يجب ان يكون لها فريق متخصص من موظفي الستاد وفرق تطوعية تسهم في تنظيم سير السيارات والوقوف في الأماكن القريبة من مقاعدهم بناء على ارقام الكراسي التي سيجلسون عليها... فمن المعيب علينا أننا لا نستطيع ان ننظم هذه العملية ونحن نملك كل الامكانات الفنية والمرورية التي من شأنها ان تسهل على الناس الوصول الى الملعب براحة ويسر ولا نجعلهم يقفون في ساحات ترابية بعيدة او بمواقف كليات التعليم التطبيقي القريبة من الملعب (التربية الاساسية وكلية الدراسات التجارية). ففي بعض ملاعب اوروبا يوجد الكثير من الملاعب في الحواري السكنية والاسواق العامة حيث تتوافر فرق متخصصة لايقاف السيارات بأريحية وأمان لتسهيل وصولهم للملعب.... واذا كنتم نظمتم مثل هذه الفكرة سابقا في بعض البطولات او المباريات او الاحتفالات الوطنية فالواجب الآن ان تفتحوا الأبواب للتعود على هذا التنظيم في بطولاتنا المحلية و يتعود الجمهور على كيفية الدخول و الخروج من الستاد من غير صعوبات مرورية فهناك اكثر من بوابة واكثر من مخرج للطريق الخامس والسادس وبعض الشوارع الفرعية.... نداؤنا لنائب المدير العام لشؤون المنشآت الشيخ حمود الصباح (بوسالم) ومدير الستاد الشاب النشط فهد الموعد بالبدء بتجربة هذا الموضوع بمباراة السوبر القادمة يوم الاثنين بين جمهور العربي وجمهور الكويت والتي اتوقع أن يحضرها من عشرة إلى خمسة عشر الف متفرج يمكنكم أن تنصحوهم بأن يأتوا بسياراتهم كمجموعة وليس كمتفرج واحد بسيارته وأن تكون للسيارات التي بها من ثلاثة الى خمسة اشخاص الاولوية بالدخول لمواقف الملعب والوقوف أمام المدرج الذي يقابل موقعهم في الستاد بناء على بيانات تذكرة المباراة..... فهذا الموضوع ليس بأمنية ولكنه طلب أتمنى أن تنفذه إدارة الستاد للتدريب والتمكن منها مستقبلا.... والله من وراء القصد.

