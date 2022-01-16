جعفر والشطي شاركا في «رالي داكار»

محلية

نجح متسابقا النادي الدولي الكويتي لرياضة السيارات والدراجات الآلية محمد جعفر وعبدالله الشطي في إنهاء رالي داكار 2022 الذي أقيم في حائل بالسعودية، وذلك بعد 12 يوما واجتيازهما أكثر من 8 آلاف كيلو مترات من مراحل السباق الوعرة في صحراء المملكة.

وحل جعفر في المركز الثاني على المتسابقين الدراجين العرب بعد الاماراتي محمد البلوشي، كما جاء في المركز الـ 38 من أصل 124 متسابقا في الترتيب العام، والمركز 17 في فئة الرالي 2.

في المقابل، منعت الإصابة التي تعرض لها الشطي من الحصول على مركز متقدم، لكنه رغم ذلك انهى السباق في المركز 110 للترتيب العام، و المرکز ?? في فئة الرالي 2.

وهنأ النادي الدولي الكويتي لرياضة السيارات و الدراجات الالية البطلين على المشاركة ونجاحهما في إنهاء السباق، كما قدم النادي الشكر إلى الهيئة العامة للرياضة لدعم المتسابقين جعفر والشطي في الرالي. وتعد هذه النسخة من رالي داكار هي «الأكبر في التاريخ» من حيث عدد المتسابقين، إذ شارك فيها أكثر من 650 رياضيا مثلوا 70 جنسية من مختلف أنحاء العالم، كما ضم السباق 430 مركبة في مختلف الفئات، و148 مركبة أخرى في فئة «داكار كلاسيك»، كما شمل مسار الرالي هذا العام مرحلة تمهيدية واحدة و12 مرحلة عادية، خاض المتسابقون خلالها خمس مراحل دائرية وواحدة ماراثونية.

