صافرة يونانية لـ «السوبر».. والحضور 30 %

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أسند اتحاد الكرة مهمة إدارة مباراة السوبر بين الكويت والعربي التي تقام مساء غد على ستاد جابر الدولي إلى الحكم اليوناني تاسوس سيديروبولس، فيما أعلن الاتحاد عن تخصيص نسبة 30% من مقاعد ستاد جابر للجماهير التي ستحضر المباراة تطبيقاً للقرار الصادر عن مجلس الوزراء.

وبين الاتحاد أنه سيسمح بدخول الملعب للمشجعين الذين تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا فقط، مشددا على ضرورة الالتزام بارتداء الكمامة في جميع مرافق الستاد مع الالتزام بالتباعد وترك مقعد خال بين كل فرد وآخر.

ويعقد عند الـ 01:00 ظهراً المؤتمر الصحافي الخاص بالمباراة عبر خاصية الاونلاين، وسيقتصر المؤتمر على مدربي الفريقين التونسي نبيل معلول (الكويت) والكرواتي أنتي ميشا (العربي). وكان الاتحاد كشف عبر حسابه في «تويتر» عن التصميم الجديد لكأس السوبر.

من جانب آخر، واصل العربي والكويت تحضيراتهما للمباراة، وتبدو صفوف الفريقين مكتملة ولا تشكو من أي إصابات مؤثرة، وسيكون الحارس حميد القلاف على رأس تشكيلة الأبيض الذي يتطلع بقوة للفوز باللقب ورد الدين سريعاً للعربي الذي تغلب عليه في المباراة الماضية في الدوري الممتاز 1 - 0، فيما سيكون محترفو العربي الجدد الليبي محمد صولة والجزائري طارق بوعبطة والسوداني وليد الشعلة (الذين سيقيدهم النادي اليوم)، متاحين للعب في لقاء الغد، إذ خاض صولة وبوعبطة أكثر من حصة تدريبية مع الأخضر، فيما يلتحق الشعلة بالتدريبات الجماعية اليوم بعد انتهاء فترة العزل الصحي.

