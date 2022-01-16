«التمويل» بطل دوري المصارف

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توج فريق بيت التمويل الكويتي بكأس بطولة دوري المصارف لكرة القدم بعد تغلبه على فريق بنك الكويت الوطني بثلاثة أهداف نظيفة في المباراة النهائية، التي أقيمت على ستاد صباح السالم في النادي العربي للموسم 2109-2020 ، بحضور الأمين العام لإتحاد مصارف الكويت د. حمد الحساوي والرئيس التنفيذي لمجموعة بيتك عبدالوهاب الرشود ورئيس مجلس إدارة النادي يوسف الرويح ورئيس العلاقات العامة والتسويق ورئيس اللجنة الاجتماعية أيمن المطيري وأعضاء مجلس الإدارة أسامة باش سعود الدوسري والمدير العام عباس البلوشي. وتألق دعيج الدعيج وعبد الله بوحميد، في تسجيل أهداف «التمويل» لينهي المباراة لصالحه ويحصل على درع الدوري. واعتبر الحساوي ان الفوز للفريقين ولكل الفرق المشاركة وذلك بعد عودة الروح إلى الدوري الذي توقف قسريا بسبب جائحة كورونا ، مؤكدا ان الدوري كان مميزا.من جانبه شكر الرويح الفرق المشاركة في البطولة،والتي ظهرت بشكل لائق ، مشيدا بالروح الرياضية التي تميز بها اللاعبون خلال مشوار البطولة. وقال ان البطولة تعد مناسبة اجتماعية في قالب رياضي تنافسي بين موظفي القطاع. اما عباس البلوشي فأثنى على لاعبي فريقي «التمويل» و«الوطني» بعد وصولهما للنهائي وتقديم مستوى مميز بهما ، لافتا إلى ان فريق التمويل قدم اقوى المهارات الكروية. وفي الختام كرم الحساوي الفريق الفائز والحكام الذين أداروا المباراة.

