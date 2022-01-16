توقيع مذكرة تفاهم مع «الأولمبياد الخاص البحريني»

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وقع الاولمبياد الخاص الكويتي مذكرة تفاهم مع الاولمبياد الخاص البحريني للتعاون المشترك لدعم وتطوير الخدمات والانشطة والبرامج للأشخاص ذوي الاعاقة الذهنية والنمائية في البلدين . ووقع المذكرة عن الجانب الكويتي رحاب بورسلي المدير الوطني للاولمبياد الخاص الكويتي ورئيس مجلس ادارة نادي الطموح وعن الجانب البحريني وفيقة جمال المدير الوطني للاولمبياد الخاص في بلادها . وصرحت رحاب بورسلي ان توقيع هذه المذكرة يأتي في اطار الترجمة الفعلية لمفهوم المشاركة لتحقيق اهداف التنمية المستدامة 2030 التي اصدرتها الامم المتحدة والتي تؤكد على الطابع العالمي لجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وعدم قابليتها للتجزئة وضرورة ضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بهذه الحقوق بشكل كامل ودون تمييز وإدماج قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة كجزء لا يتجزأ من استراتيجيات التنمية المستدامة والاعتراف بالمساهمة القيّمة الحالية والمحتملة للأشخاص ذوي الإعاقة في تحقيق نماء وازدهار مجتمعاتهم . واوضحت ان المذكرة تناولت آليه التعاون في التدريبات والمنافسات الرياضية المعتمدة من قبل الاولمبياد الخاص على المستوى المحلي والاقليمي والدولي وتنفيذ البرامج التدريبية للمدربين والحكام والاداريين وتوفير الدعم الفني للمتطوعين ، والتعاون الثنائي لتأسيس فرق لاقامه العاب موحدة والعمل المشترك لتطوير البرامج الموازية للبرنامج الرياضي كبرامج الصحة الشاملة والمبادرات و القيادة والعديد من البرامج التي من شأنها دعم الأشخاص ذوي الاعاقة الذهنية والنمائية بالاضافة الى دعم توطين المعرفة من خلال دورات لصقل الكوادر والكفاءات الوطنية وتبادل الخبرات والتعاون في مجال الابحاث وتفعيل مشاركة مؤسسات الدولة في الدراسات التي تخدم توفير خدمة ذات جوده عالية للأشخاص ذوي الاعاقة في البلدين . واشادت بورسلي بالجهد الخلاق والاداء المميز للاولمبياد الخاص البحريني في توفير بيئة ايجابية للأشخاص ذوي الاعاقة الذهنية من خلال الرياضة التنافسية والرعاية الصحية والدمج المجتمعي وبرامج المبادرات. من جانبها اعربت وفيقة جمال عن سعادتها بتوقيع مذكرة التفاهم التي من شأنها توطيد جسور التعاون بين الجانبين، مضيفة انها تمثل خطوة مهمه في اتجاه تفعيل اهداف التنمية المستدامة لاسيما وان الكويت و البحرين من الدول السباقة في الانفتاح على التجارب الدولية وتمتلكان رصيداً هائلاً من العمل والخبرات والانجاز في رعاية الأشخاص ذوي الاعاقة.