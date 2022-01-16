محاولات لثني الرشيدي عن الاعتزال

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يحاول عدد من منتسبي نادي القادسية ثني حارس مرمى الأصفر خالد الرشيدي عن القرار الذي اتخذه يوم الخميس الماضي «اعتزال كرة القدم نهائيا»، إذ قوبل هذا القرار بردود فعل واسعة من جماهير القلعة الصفراء التي طالبت الرشيدي بالتراجع عنه ومواصلة المسيرة مع الفريق. وجاء قرار الرشيدي إثر تأييد لجنة الاستئناف للعقوبة التي فرضتها لجنة الانضباط في اتحاد الكرة عليه بإيقافه 8 مباريات بالإضافة إلى عقوبة الطرد (مباراتين) وتغريمه 3 آلاف دينار على خلفية احتكاكه مع حكم مباراة فريقه مع السالمية في الجولة السادسة من الدوري الممتاز.وكان الرشيدي أعلن عن قرار الاعتزال عبر حسابه الشخصي في «تويتر»، إذ كتب: «أعلن اعتزالي كرة القدم نهائيا وسيتم تسوية عقدي مع نادي القادسية».وتابع: «أعتذر لجماهير نادي القادسية ولإخواني اللاعبين ولمجلس إدارة النادي على عدم قدرتي على تكملة مشواري في الوضع الراهن. شكرا لكل من ساندني خلال مشواري الرياضي».