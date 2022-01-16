فولاذ مدرباً لـ «يد العربي»

محلية

عيّن العربي المدرب الوطني أحمد فولاذ مديراً فنياً للفريق الأول خلفاً للمدرب السابق الكرواتي نيناد كليايتش استعدادا لخوض بقية منافسات بطولة الدوري التي تستأنف مارس المقبل. ويعتبر فولاذ من المدربين الوطنيين المميزين إذ قاد السالمية طوال المواسم الثلاثة الماضية وحقق مع الفريق نتائج لافتة وسيخوض المدرب المميز ثاني تجاربة مع الأندية المحلية بتوليه الادارة الفنية للأخضر الذي عانى الأمرين هذا الموسم وتراجع أداؤه بصورة كبيرة قبل توقف البطولة لمشاركات المنتخب الخارجية. وتحاول إدارة العربي اعادة الفريق إلى الطريق الصحيح بعد أن تعاقدت أيضاً مع المحترفين التونسيين زبير السايس ومنتصر الغيداوي وذلك في سعيها إلى تدعيم صفوف الفريق بأفضل اللاعبين من أجل تجنب الهبوط إلى الدرجة الاولى والمنافسة على المراكز المتقدمة في الدوري.