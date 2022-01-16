دوري «الطائرة» يعود بعد غد

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تعود عجلة دوري الكرة الطائرة إلى الدوران بعد غد الثلاثاء بإقامة لقاء واحد يجمع الكويت مع التضامن، فيما يستأنف دوري الدرجة الأولى في اليوم التالي بلقاء مؤجل يجمع منتخب الشباب مع اليرموك. وكانت المنافسات توقفت من أجل افساح المجال لتحضيرات المنتخب إذ كان من المفترض أن يخوض «أزرق الطائرة» دورة الالعاب الخليجية يناير الحالي قبل أن يتم تأجيلها إلى مايو المقبل بسبب اجراءات مكافحة فيروس كورونا. ويتصدر الكويت ترتيب دوري الدرجة الممتازة ويأتي بعده القادسية وثم كاظمة ثالثا والجهراء رابعا، والعربي خامسا، وبرقان سادساً، وأخيرا التضامن في المركز السابع.وتتأهل الفرق الأربعة الأولى إلى المربع الذهبي الذي ستقام منافساته خلال الفترة من 24 مارس إلى 14 أبريل.من جانب آخر أعلن رئيس الاتحاد عبدالهادي الشبيب أن الاتحاد يعكف على إطلاق أكاديمة للعبة باشراف طاقم تدريبي وإداري مختص هدفها احتضان النشء في بيئة سليمة واكتشاف المواهب لتعزيز القاعدة في اللعبة وتشكيل رافد مهم للمراحل السنية، مبيناً ان الاتحاد سينظم مؤتمراً صحافياً لعرض تفاصيل إنشاء الاكاديمية.