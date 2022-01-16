الناصر: تطوير العمل وحماية مصالح الكويت ورعاياها

أول النهار

عقد وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د. أحمد الناصر اجتماعا افتراضيا عبر الاتصال المرئي والمسموع مع سفراء ورؤساء البعثات التمثيلية لدولة الكويت في الخارج.

ونقل الناصر إليهم في بداية الاجتماع تحيات صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد وتمنياته لهم بالتوفيق والسداد وكذلك أطيب تمنيات سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد وسمو الشيخ صباح الخالد مجلس الوزراء.

كما نقل إشادة واعتزاز القيادة السياسية بما يقومون به من جهود مقدرة في سبيل عزة ورفعة الكويت وخدمة شعبها العزيز، مؤكدا أن هذا الاجتماع يمثل فرصة سانحة لمناقشة شؤون وأعمال وزارة الخارجية وبعثاتها في الخارج وسبل تطوير العمل بروح الفريق الواحد وحماية مصالح الكويت ورعاياها التزاما وتنفيذا بنص مرسوم إنشاء وزارة الخارجية.

ووجه الدعوة للجميع للمبادرة في تقديم المقترحات والأفكار المتعلقة بالارتقاء بالعمل والأداء في الوزارة وفي بعثاتها التمثيلية بالخارج على جميع الصعد في حوار تفاعلي بناء ضمن إطار تطوير الهيكل التنظيمي والإداري والتقني لمواكبة متطلبات المستقبل المتسارعة ولتحقيق مصالح وتطلعات كل منتسبيها.

وقدم وزير الخارجية استعراضا لآخر المستجدات التي تشهدها المنطقة وأبرز التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية واستحقاقات المرحلة القادمة متمنيا عليهم مواصلة العمل وبذل أقصى جهد ممكن من أجل تقوية وتعزيز شبكة العلاقات الدبلوماسية الكويتية مع جميع الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات والهيئات الاقليمية والدولية وتأطير مناحي الإبداع والدبلوماسية الفاعلة واستكشاف مكامن جديدة وفرص واعدة لتطوير العلاقات مع شركاء الكويت الدوليين تحقيقا للمصالح والمنافع المشتركة.

وأشاد بالمجهودات الكبيرة التي قامت بها بعثات البلاد الدبلوماسية والقنصلية في الخارج في مواجهة الظروف والإجراءات والتحديات التي فرضتها جائحة كورونا وتداعياتها وبالأخص عمليات إجلاء عشرات الآلاف من المواطنين الكويتيين العالقين في الخارج خلال فترة قياسية وتأمين عودتهم سالمين إلى البلاد بكل حرفية وإتقان والتي سطرت في طيات التاريخ الكويتي ومحطاته الوضاءة والمشرفة.

وسأل المولى العلي القدير أن يرفع عن الكويت والبشرية جمعاء هذا البلاء ويقيهما شر الوباء ويحفظ الجميع من كل سوء ومكروه.

واستمع الشيخ الناصر إلى مرئيات رؤساء البعثات الدبلوماسية حيال مجمل القضايا والموضوعات التي تمت مناقشتها خلال الاجتماع.

