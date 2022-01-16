«الداخلية» تشارك في تمرين «أمن الخليج العربي 3» بالرياض

أول النهار

وصلت قوة أمنية مشكلة من قطاعات عدة في وزارة الداخلية الى المملكة العربية السعودية للمشاركة في فعاليات التمرين التعبوي الخليجي المشترك (أمن الخليج العربي 3). ويهدف التمرين إلى رفع مستوى التنسيق والتعاون الميداني المشترك بين الدول الشقيقة المشاركة وتعزيز العمل المستمر من أجل تطوير العمل الشرطي وقدرات العناصر الأمنية في التعامل مع الأزمات والطوارئ بروح الفريق الواحد.

واشارت وكالة الانباء السعودية (واس) الى اكتمال وصول القوات الأمنية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للمشاركة في التمرين التعبوي المشترك للأجهزة الأمنية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (أمن الخليج العربي 3) بالمنطقة الشرقية بكامل عناصرها البشرية ومعداتها الأمنية التخصصية استعدادا لانطلاق التمرين.

