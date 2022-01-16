«بيت الزكاة».. هرم العمل الخيري بالكويت

أول النهار

على مر التاريخ تشهد المجتمعات تطورات متلاحقة في مجالات مختلفة ومنها العمل الخيري الذي وجد منذ القدم بمختلف الديانات والمجتمعات وفي مجتمعنا تعد فريضة الزكاة رأس هرم العمل الخيري في الكويت.

وللاهتمام بهذه الفريضة التي تعد حاجة للفرد خصوصا وللمجتمع عموما كان لابد من وجود جهة تهتم بها وتلبية لهذة الحاجة جاء المرسوم الأميري الصادر في 16 يناير 1982 معلنا إنشاء هيئة ذات ميزانية مستقلة تحمل اسم (بيت الزكاة) وتخضع لإشراف وزارة الأوقاف.

وكان الهدف الرئيس لانشاء بيت الزكاة هو تحقيق الترابط في المجتمع ومساعدة الأسر الكويتية والمقيمة المحتاجة بكل الطرق الممكنة حيث ان هناك كوادر متخصصة تقوم بالبحث الاجتماعي لإجراء دراسة الطلبات وصرف المساعدات.

وبهذا الصدد قال المدير العام لبيت الزكاة الكويتي بالانابة الدكتور ماجد العازمي في تصريح لـ (كونا) أمس السبت ان فكرة انشاء بيت الزكاة هي التميز في خدمة الفريضة والعمل الانساني والخيري داخل البلاد وخارجها والريادة في العمل الزكوي والسعي إلى التوسع الكمي والنوعي في الخدمات المقدمة للفئات المستفيدة. واضاف العازمي ان هناك اعدادا للسياسات والخطط لمشروعات تسويقية تستهدف تنمية إيرادات البيت من أموال الزكاة والخيرات وتوثيق الصلة مع المتبرعين وتوفير الخدمات اللازمة لهم. واوضح ان أعمال بيت الزكاة ليست فقط داخل الكويت بل هناك أعمال خارجية كثيرة ومتنوعة من ضمنها مشروع (كافل اليتيم) ومشروع (طالب العلم) بالاضافة الى إقامة المساجد والمعاهد والمراكز التعليمية والدعوية والصحية ومشاريع موسمية كمشروع ولائم الإفطار ومشروع زكاة الفطر ومشروع الأضاحي.

واشار العازمي الى مشروع (دعم الهيئات الخارجية) الذي يتعامل مع الهيئات الرسمية والدولية ويعطي الأولوية للهيئات العاملة في المجال التنموي والتي تتميز برامجها بالاستقرار والاستمرار.

من جانبه اوضح الناطق الرسمي في بيت الزكاة حمد المري في تصريح ل(كونا) ان من اهداف بيت الزكاة توعية المجتمع بفريضة الزكاة وتعريف الجمهور بأحكام الفريضة وبيان كيفية إخراجها في مختلف أنواع الأموال والثروات النقدية والعينية وكذلك بيان الآثار الإيجابية الناتجة عن أدائها على الفرد والمجتمع.

واضاف ان بيت الزكاة يقوم بتنفيذ العديد من الإصدارات الهادفة لنشر التوعية في قضايا الزكاة من ضمنها دليل الزكاة وأحكام وفتاوى الزكاة والصدقات والنذور والكفارات ولوائح وأنظمة العمل بالإضافة إلى عدد من الإصدارات المتنوعة.

واكد المري انه منذ بداية الأزمة الصحية لفيروس كورونا (كوفيد-19) عمل البيت على صرف المساعدات للأسر المستحقة والمسجلة لديه وعددها 33 ألف أسرة بعد إصدار الحكومة قرارا بوقف الأعمال في الجهات الحكومية كإجراء احترازي للتصدي لهذا الوباء وشارك البيت في حملة (فزعة للكويت) تضامنا مع عدد من الجمعيات الخيرية.

واشار المري الى الجوائز التي حصدها بيت الزكاة في مسيرته نحو العمل الخيري وهي كثيرة ومن ضمنها حصول موقع بيت الزكاة الالكتروني على المركز الثالث في جائزة الكويت الالكترونية لإثراء المحتوى الالكتروني مايو 2012 والتي تنظمها مؤسسة الكويت للتقدم العلمي. واضاف ان موقع بيت الزكاة الالكتروني حصل على المركز الأول في جائزة سمو الشيخ سالم العلي الصباح للمعلوماتية في دورتها التاسعة كأفضل موقع بين المواقع الالكترونية الخاصة بالوزارات والمؤسسات الحكومية في الكويت.

وذكر المري ان البيت حصل على جائزة البحرين للعمل الإنساني لدول مجلس التعاون الخليجي مؤكدا انه لم يكن النجاح في يوم من الأيام «وليد الصدفة» ولكنه نتيجة منطقية لعمليات متراكمة ومزيج من الجهود والخبرات المسخرة في سبيل إيجاد الجودة.

