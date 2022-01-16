«نادي المعاقين» استضاف وفداً أميركياً

أول النهار

استقبل جمال المشعل رئيس نادي وربة الرياضي للمعاقين وأعضاؤه وفداً من الجيش الأميركي المقيم في الكويت تعبيراً على مدى الصداقة والشراكة التي تدوم للابد بين الشعبين الكويتي والأميركي، وتأكيداً على ان مثل هذه الزيارات تؤكد عمق العلاقات منذ زمن طويل بين البلدين، في جميع المجالات. وقد قام الضيوف بجولة داخل النادي وقاموا بمشاركة اللاعبين ببعض الألعاب، وفي نهاية الجولة تم استضافتهم بديوانية النادي، وتم تقديم بعض الهدايا التذكارية للوفد الأميركي، ووعد الوفد الأميركي لرئيس النادي الكويتي بزيارة ثانية واقامة نشاط رياضي مشترك خلال شهر مارس المقبل.

