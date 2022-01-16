المسحات.. «إعادة جدولة»

الأولى

كشفت مصادر مطلعة عن ان السلطات الصحية ستعيد النظر في الآلية المعمول بها في أخذ مسحات PCR وذلك تزامنا مع تطورات الحالة الوبائية في البلاد.

وأفصحت عن ان الوزارة رصدت توسعا في المخالطين للحالات المصابة مؤكدة ان التوجه القادم سيكون لتحديدها بهدف تقنينها.

من جانب آخر جددت منظمة العفو الدولية قلقها من استخدام تطبيقات هاتفية في عدد من البلدان تتبع المواطنين رقميا للحد من انتشار فيروس كورونا، نظرا لانتهاكها خصوصية الأفراد.

ولم تخف منظمة العفو الدولية خشيتها من تطبيقات تتبع المخالطين لاحتواء فيروس كورونا المستجد، وحذرت من أن التطبيقات التي قامت الكويت والبحرين والنرويج بتطويرها هي من بين الأخطر في ما يتعلق بالخصوصية.

وقالت في تقرير لها: لجأت العديد من الدول إلى تطبيقات عبر الهواتف الذكية المحمولة لتعقّب تحركات الناس والأشخاص الذين يخالطون المصابين بفيروس كورونا ما يشكل الاقتفاء الآني أو شبه الآني لمواقع المستخدمين من خلال التحميل المتكرر لإحداثيات النظام العالمي لتحديد المواقع إلى خادم مركزي.

وجاء في البيان إن البحرين والكويت والنرويج استخفّت تماما بخصوصية الناس باستخدامها أدوات للمراقبة تستبيح الخصوصية إلى أبعد الحدود، وتتجاوز بمراحل ما يمكن تبريره من جهود التصدي لوباء فيروس كوفيد-19.

من جهة أخرى أعلن رئيس اللجنة الاستشارية العليا لمواجهة كورونا الدكتور خالد الجارالله استمرار التصاعد الحاد لمنحنى موجة أوميكرون بدول الخليج وتوقع بلوغ ذروتها قريبا.

وفي تغريدة له عبر حسابه على تويتر، أشار الجارالله إلى ارتفاع نسبي في الإشغال السريري خاصة بين غير مكتملي التطعيم مع انخفاض معدل الوفاة حتى الآن.

