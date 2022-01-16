السعودية: لا مسحة لــ «المحصَّن» دون ظهور أعراض

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الرياض - الوكالات: اعلنت وزارة الصحة السعودية ان الاشخاص المحصنين من فيروس كورونا لايحتاجون الى اجراء مسحات طبية بعد مخالطة أحد المرضى في حال لم تظهر عليهم الأعراض.

وفي توجيه جديد عبر حسابها الرسمي في تويتر محصن وخالطت مصاباص ولم تظهر لديك اعراض؟. لا تحتاج الى اجراء فحص كورونا، وفي حال الرغبة في الفحص يمكنك التوجه لمراكز تأكد. وتابعت في حال ظهور الأعراض وكانت شديدة، ضيق في التنفس، كحة، ارتفاع في الحرارة، توجه الى عيادات تطمن فهي مخصصة للمصابين، او الاشتباه العالي. اما في حالة كانت الأعراض خفيفة، فيمكن للشخص اجراء الفحص المنزلي، او الاتصال على 937 لأخذ التوجيه الطبي المناسب.

ولليوم الرابع على التوالي، شهدت حصيلة الاصابات بفيروس كورونا في السعودية زيادة بأكثر من خمسة آلاف حالة جديدة. وأعلنت وزارة الصحة السعودية امس انها سجلت خلال الساعات الـ24 الماضية 5281 اصابة بالفيروس التاجي، مقابل 5628 اصابة في اليوم السابق، ما كان اكبر حصيلة منذ بداية الجائحة. وسجلت في السعودية اجمالا منذ بداية الجائحة 609953 اصابة مؤكدة بالفيروس، منها 8905 حالات وفاة و561542 حالة شفاء. وتم اعطاء اكثر من 53.6 مليون جرعة من اللقاح.

