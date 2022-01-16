مسار الهجرة

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أعلنت الجمعية الكويتية لحماية البيئة أنها رصدت امس آلاف الطيور على امتداد ساحل الصليبخات بمناسبة الاحتفالية السنوية لـ«اليوم العالمي لعد الطيور» بمشاركة راصدي الطيور وهواة التصوير وخبراء بيئيين وممثلين عن الجهات الحكومية والمنظمات المدنية وفرق تطوعية. وقالت رئيسة الجمعية د. وجدان العقاب: انه تم رصد آلاف الطيور من الفلامينغو والغاق الكبير والبلشون الرمادي والشهرمان وبط خضاري وزقزاق السرطان ونورس أسود الرأس ونورس دقيق المنقار والغرة والثرثار الافغاني وزقزاق هندي وعرة عادية. وأهابت بالجميع المحافظة على الطيور المهاجرة والمستوطنة وحماية موائلها الطبيعية وتجنب الصيد الجائر لا سيما ان الكويت من أهم وأبرز مسارات الطيور في هجراتها السنوية من الشمال للجنوب والعكس.