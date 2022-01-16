خفض التصنيف الائتماني للكويت.. «وارد»

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أكّدت وكالة ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت الى المرتبة (+A)، مع بقاء النظرة المستقبلية سلبية.

وبينت ان هنالك امكانية لتخفيض التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت، اذا استمر العجز المرتفع للموازنة على المدى المتوسط، مع عدم وجود ترتيبات تمويلية شاملة ومستدامة ومتفق عليها، موضحة ان الحكومة اوشكت على استنفاد سيولة صندوق الاحتياطي العام دون التوصل الى اتفاق مع مجلس الأمة حول استراتيجية شاملة لتمويل العجز. وقالت الوكالة في مبررات تصنيفها، انه على الرغم من توقع بلوغ متوسط عجز الموازنة العامة للكويت الى نحو 12 % من الناتج المحلي الاجمالي لغاية عام 2025، وهو من بين اعلى المعدلات بين جميع الدول المصنّفة من قِبل الوكالة. وزادت: هناك احتمالية لتمرير قانون الدين العام في ظل التوافق الحكومي - النيابي، الا ان تعقيد الترتيبات المالية والمؤسساتية في الكويت يُشكل مخاطر على ماليتها العامة، بالرغم من الحجم الضخم لصافي اوضاع اصولها. وأضافت ان تلك الامكانية تحدث نتيجة المواجهة المستمرة بين الحكومة ومجلس الأمة ما يجعل الحكومة غير قادرة على تنفيذ الاصلاحات المالية، او تمرير قانون الدين العام، او التصريح بمصادر اخرى لتمويل عجز الموازنة العامة. وبينت ان صافي الأصول الحكومية العامة تقدر بنحو 450% من الناتج المحلي الاجمالي، وهي من بين اعلى نسبة بين جميع الجهات السيادية المصنفة من قبل الوكالة، لافتة الى ان عجز الموازنة العامة هو الأعلى على مستوى العالم مع غياب استراتيجية للتمويل.