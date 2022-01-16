«المالية البرلمانية» تناقش اليوم المنطقة الشمالية الاقتصادية وتعمير فيلكا

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فيما تتجه الرقابة البرلمانية لأخذ حصتها باستجواب وزير الدفاع تتسارع وتيرة دوران عجلة التشريعات ذات الاولوية الاقتصادية في اللجان البرلمانية بداية من هذا الاسبوع وفي مقدمتها الموضوعات المتعلقة بالمنطقة الاقتصادية الشمالية واستثمار الجزر.

وفي شأن استجواب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، علمت النهار بتوافر عشرة النواب لتوقيع كتاب طرح الثقة، بينما تميل الكفة نحو تجديد الثقة في الوزير حتى الان.

وبينت المصادر ان ارجاء مناقشة الاستجواب لن تصب في صالح الحكومة لما قد يطرأ من مستجدات غير محسوبة وذات اثر سلبي في المشهد السياسي.

من ناحيتها تناقش اللجنة المالية الاقتصادية البرلمانية اليوم مشروع قانون انشاء المنطقة الاقتصادية الشمالية، واقتراح بقانون يقضي بتعمير واستثمار جزيرة فيلكا وذلك بحضور وزير المالية وزير الدولة لشؤون الاقتصاد والاستثمار والمختصين بهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص ووزيرة الدولة لشؤون البلدية وزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

من جهتها، تناقش لجنة الشباب والرياضة مشروع قانون الاحتراف الرياضي بحضور وزير الاشغال وزير الدولة لشؤون الشباب والمختصين في وزارة الدولة لشؤون الشباب وزير الاعلام والثقافة.

وتجتمع لجان الموارد البشرية والمرافق العامة وحقوق الانسان لمناقشة موضوعات التكويت وتولية الوظائف العامة واسعار الاعلاف والامن الغذائي ونظر التماسات حقوق الانسان.

