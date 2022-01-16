رحيل عبدالحميد القطان.. رجل الخير والعطاء

الأولى

فُجعت الكويت مساء الخميس الماضي، برحيل الحاج عبدالحميد علي القطان «بوأشرف»، أحد رجالات الكويت العصاميين وأحد أفذاذها الاقتصاديين البارزين، ورجل الخير والعطاء، عن عمر ناهز 87 عاما بعد رحلة طويلة في عالم التجارة امتدت لـ 73 عاما. رحل العم ابو اشرف، الرجل المكافح الذي بدأ حياته من الصفر، حتى أصبح من كبار رجال الأعمال والاقتصاد، فسيرته العطرة تفوح بكل أرجاء الوطن، الفقراء والأغنياء يترحمون عليه، له أياد بيضاء لا تعد ولا تحصى، كريم، حليم، ذو شخصية اعتبارية وكاريزما قوية، ومحاور قوي لدرجة تذهل من يحاوره، قوي الشخصية مع تواضع لافت. واسس بواشرف -رحمه الله- منظومة تجارية رائعة العطاء بالكويت سرعان ما اتسعت اركانها وفروعها لتشمل اسواقاً تجارية في مناطق الكويت امتداداً الى السعودية و قطر والبحرين ودبي، في وقت كانت موانئ الكويت تشهد انتعاشاً وفورة اقتصاديةً متسارعة، فكان يبيع بالدين على تجار الخليج والمنطقة يسبقه شعاره في تعاملاته القائم على الامانة والشرف و المصداقية، ليسجل اسمه في قائمة مسيرة التجارة الكويتية كأول من استورد البطانيات والمفروشات في الكويت والشرق الاوسط. و«النهار» التي آلمها ذاك المصاب الجلل تنعى مع الكويت ولدها البار الحاج عبدالحميد علي القطان (بو أشرف)، وتتقدم بأحر التعازي القلبية والمواساة إلى أسرته وعائلة القطان وأهل الكويت الكرام، إنا لله وإنا إليه راجعون.