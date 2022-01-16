3 مليارات دينار إجمالي صفقات العقار السكني

الأولى

أكد عقاريون، أن قطاع العقار السكني في الكويت شهد ارتفاعات غير مسبوقة خلال العام الماضي ما يستدعي التوقف على أسباب هذا الارتفاع ومحاولة معالجة آثاره.

وقال العقاريون لـ«كونا»: إن هناك مناطق بعينها شهدت ارتفاعات بنسب تتجاوز

35 % ما أدى إلى تضخم كبير في قيمة الأصول العقارية السكنية في ظل ندرة المعروض من الأراضي. وبينوا أن من أهم أسباب الارتفاع هو دخول شريحة المستثمرين والمضاربين داخل المناطق السكنية وبقوة أكبر من السابق، ضاربين المثل في صفقات فعلية تمت في مناطق شرق القرين (المسايل والفنيطيس وأبوفطيرة) إذ قام بعض المضاربين بشراء أراض فضاء خلال شهر يوليو 2021 وبيعها في نوفمبر الماضي محققين عوائد تجاوزت 10 في المئة. وأضافوا أن بيوتا سكنية قائمة بمساحة 375 مترا مربعا في مناطق كاليرموك والخالدية تم شراؤها في شهر مايو الماضي بقيمة 500 ألف دينار وإعادة بيعها في شهر أكتوبر 2021 بمبلغ 600 ألف دينار أي أن تلك العقارات شهدت ارتفاعا قدره 20 ألف دينار كل شهر لمدة خمسة أشهر «وهذا دليل واضح على دخول المستثمرين والمضاربين في سوق العقار السكني». يذكر أن اجمالي قيمة الصفقات العقارية التي تمت في القطاع السكني خلال 2021 بلغت نحو 3 مليارات دينار موزعة على 9000 صفقة وبفارق كبير عن القطاع الاستثماري الذي سجل نحو 780 مليون دينار موزعة على 1140 صفقة وذلك بحسب آخر إحصائيات إدارة التسجيل العقاري والتوثيق في وزارة العدل.