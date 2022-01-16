«إنستغرام» أسهل طرق المراهقين إلى المخدرات!

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فجر تقرير صدر أخيرا عن سهولة وصول المراهقين الاميركيين الى موزعي العقاقير المخدرة وتجار المخدرات عبر تطبيق انستغرام غضبا في الكونغرس الاميركي لتتحول القضية الى ما يشبه استجوابا برلمانيا للرئيس التنفيذي لعملاق التواصل الاجتماعي «ميتا» مارك زوكربيرغ.

وفي اخر تطورات القضية طلب السيناتور جوش هاولي، من زوكربيرغ تقديم إجابة وتوضيح «بعدما كشف تقرير «مرعب» أن تطبيق «إنستغرام» يسهل للقاصرين عملية البحث عن المخدرات». ووفقا لشبكة «فوكس نيوز» فقد جاء في التقرير أن التطبيق الشهير الذي تملكه شركة «ميتا» (فيسبوك) يسمح للمستخدمين القصر بالبحث عن المخدرات غير المشروعة وأن خوارزمياته تساعد في ربطهم بتجار المخدرات. وذكر التقرير أن تحقيقا أجراه مشروع الشفافية التقنية «TTP» الذي أنشأ العديد من حسابات وهمية لأطفال تتراوح أعمارهم بين 13 و17 عاما اكتشف سماح المنصة بالوصول إلى حساب يبيع عقاقير مثل «زاناكس» في غضون نقرتين.

وقارن التقرير هذا بالنقرات الخمس التي يتطلبها الخروج من التطبيق. وأوضح أن الميزات التلقائية لإنستغرام لم تفشل فقط في منع القاصرين من البحث عن حسابات بيع المخدرات، بل أدت أيضاً إلى تسريع العملية. وكتب هاولي في خطابه أن «نتائج التقرير مروعة، خاصة أن أمتنا تواجه وباء الجرعة الزائدة من المخدرات وتدهورا مقلقا في الصحة العقلية للمراهقين، بسبب جائحة «كورونا» واستشهد بحدوث 100 ألف حالة وفاة بسبب الجرعة الزائدة من المخدرات بين مايو 2020 وأبريل 2021. وطلب هاولي من زوكربيرغ شرح الخطوات التي اتخذها إنستغرام لفرض إرشادات المجتمع الخاصة ضد بيع المخدرات والأدوية غير المشروعة والعقاقير المخدرة، كما طلب تفاصيل بشأن البروتوكولات التي يمتلكها لإزالة مثل هذه الحسابات. وشدد هاولي على ان زوكربيرغ يجب ان يرد على أسئلته بحلول 31 يناير الحالي.