طلبة الثانوية العامة يواصلون اختباراتهم بالفيزياء والبيئة

وطن النهار

يواصل صباح اليوم، طلبة الصف الثاني عشر تأدية الامتحانات الورقية للفصل الدراسي الأول 2021/2022، حيث يمتحن طلبة القسم العلمي في مادة الفيزياء، وطلبة القسم الأدبي في مجال قضايا البيئة، بينما يختبر الدارسون في نظام المعهد الديني في الفقه التحريري.

وأكد الموجه الفني العام للعلوم منى الأنصاري، حرص التوجيه الفني للعلوم على تذليل الصعاب أمام الطلبة خصوصا في ظل جائحة كورونا، موضحة انه تم التركيز على المفاهيم الأساسية في توزيع مناهج العلوم بجميع فروعها، إذ يدرس الطالب هذه المفاهيم ويكون ملماً بالأساسيات التي تعينه في دراسته المستقبلية.

وأضافت: أنه تم تقنين أطر الامتحانات بحيث تشمل الأسئلة التي تراعي الفروق الفردية، بالإضافة إلى توفير بنوك الأسئلة الغنية بجميع أنماط الأسئلة وفق المستويات المعرفية، إلى جانب الدروس المسجلة في القناة التربوية، فيستطيع الطالب أن يتابعها بأي وقت، مشيرة إلى إلى توفير مصادر التعلم المتنوعة من شرح لدروس وملخصات وخرائط مفاهيم وإنفوجرافيك وفيديوهات وتمارين وامتحانات سابقة.

وقالت: «نطمئن أبناءنا الطلبة أنه يتم مراعاتهم خلال عملية تصحيح الامتحانات، ونأخذ بالاعتبار أن الطالب يعبر بطريقته عن الإجابة فنقبل الإجابات الصحيحة علميا، داعية إلى الحرص على تنظيم وقت الدراسة والاعتماد على الكتاب المدرسي وبنوك الأسئلة ومصادر التعلم ومتابعة القناة التربوية».

من جهتها، أكد الموجه الفني العام للاجتماعيات إيمان السويحل، أن أسئلة امتحان مادة قضايا البيئة والتنمية المعاصرة وضعت من قبل لجان فنية متخصصة من الموجهين الفنيين تخصص جغرافيا ووفق أسس ومعايير مرتبطة بجدول المواصفات، لتغطي جميع موضوعات المادة العلمية التي تم دراستها وفق نظام التدريس الخاص بالفئتين (أ، ب) وبعدالة تامة مع التركيز على المهارات المعرفية والعقلية.

وقالت إن محتوى أسئلة الامتحان ضمن المنهج الدراسي المقرر، حيث تم تعميمها على جميع المدارس، ومتوافقة مع آلية التدريس في الفصل الدراسي الأول، لافتة إلى أن الأسئلة متنوعة وشاملة ومباشرة، وفي متناول المتعلم المتوسط المستوى، فضلاً عن أنها متوافقة مع الوزن النسبي سواءً في الأسئلة الموضوعية أو المقالية ويجب علي أبنائنا الطلبة قراءة الأسئلة جيداً قبل الإجابة مع الأخذ في الاعتبار أن جميع الأسئلة إجبارية، و تم مراعاة المدة الزمنية لأداء الامتحان مع كمية أسئلة الامتحانات.

وأوصت السويحل أبناءها الطلبة أثناء الدراسة لامتحان مادة قضايا البيئة والتنمية المعاصرة التدريب على الأسئلة والمهارات الموجودة في بنوك الأسئلة التي قام التوجيه الفني العام للاجتماعيات برفعها في الموقع الرسمي للتوجيه الفني العام للاجتماعيات sskuwait.net،

وضرورة الإطلاع على نماذج لاختبارات سابقة متوفرة على موقع التوجيه الفني العام للاجتماعيات، حيث يمكنهم أن يتعرفوا على طبيعة الاختبارات وطريقة حل الأسئلة، وتتوافر نماذج للاختبارات مع إجاباتها النموذجية مع التركيز على المهارات المتعلقة بمقرر قضايا البيئة والتنمية المعاصرة.

دقة الأداء

بدوره، ذكر الموجه الفني العام للتربية الإسلامية د.محمد الراشد، أن التوجيه على أتم الاستعداد للاختبارات النهائية من الفصل الدراسي الأول لطلبة الصف الثاني عشر ثانوي، فقد تم تقسيم لجان الكنترول على القسم العلمي والقسم الأدبي بما يحقق حسن سير العمل مع إعداد ورقة إرشادية للمراقبين والمراجعين ومقدري الدرجات لترشدهم إلى دقة الأداء أثناء عملية التصحيح.

أما بالنسبة لما يجب أن يقوم به الطالب أثناء فترة الاختبارات، أشار إلى ضرورة التوكل على الله والبدء بالتسمية وتجنب القلق والتوتر ومسبباته، ونبذ اليأس لما لتلك المشاعر السلبية من تأثير محبط، مشددا على أهمية الابتعاد عن الانشغال بالإخفاق بأحد المواد الدراسية أثناء الاختبار واعتبار المواد المتبقية فرصة لتعويض الإخفاق.

