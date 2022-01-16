المهنا: الامتحانات من صميم المنهج.. وبنوك أسئلة شاملة للمراجعة

وطن النهار

أكد الموجه الفني الأول للاجتماعيات بالإنابة في منطقة الجهراء التعليمية د.محمد المهنا، أن مكتب التوجيه الفني للاجتماعيات في منطقة الجهراء التعليمية اسهم بشكل فعال مع زملائه بالمناطق الأخرى والتوجيه العام في وضع خطة المقررات الدراسية لهذا العام، مشيرا إلى انه تم أثناء وضعها مراعاة مستجدات الوضع الدراسي الخاص بتقسيم الطلبة الى مجموعتين وذلك بتعليق بعض الدروس حتى يتوافق المقرر مع عدد الحصص وزمنها.

وأوضح أن الزملاء في المكتب اسهموا في متابعة سير المنهج من خلال الزيارات ومدى تحقيق أهدافه في المدارس كما اسهم المكتب في عضوية لجان وضع الامتحانات.

