الـ «PCR» لدخول مبنى البلدي اليوم

وطن النهار

يستأنف موظفو أمانة المجلس البلدي دوامهم الرسمي اليوم بعد يعطِيل دوام الموظفين لمدة 3 أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس لمكافحة سرعة انتشار «كورونا» وبالأخص المتحور الجديد «أوميكرون». وأصدرت الأمانة تعميماً على أن يعود الدخول للمبنى بشرط تقديم فحص «PCR» سلبي لدخول المبنى.

وكان مركز الدفاع الكيماوي والرصد الإشعاعي من الحرس الوطني قام بتعقيم مبنى المجلس البلدي، حيث شمل قاعة المغفور له الشيخ جابر الأحمد، والقاعات الفرعية، إلى جانب مكتب رئيس المجلس، ومكاتب الأعضاء، وموظفي الأمانة العامة، حرصًا على سلامة الأعضاء وموظفي الأمانة في ظل الظروف الاستثنائية في مواجهة انتشار فيروس كورونا، وفي إطار التعاون المستمر والمثمر مع الجهات الحكومية المختلفة، لتهيئة بيئة عمل صحية لجميع الموظفين في أروقة المبنى، لضمان سلامتهم والاهتمام بصحتهم.

هذا وقد أصدرت أمانة البلدي تعميما استنادا إلى تعميم ديوان الخدمة المدنية بشان ايقاع العقوبات التأديبية على الموظفين المخالفين للاشتراطات الصحية والإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وتعميم بشأن الإجراءات الواجب إتخاذها لمواجهة المتحور الجديد من فيروس كورونا «أوميکرون» والالتزام بتطبيق الاشتراطات الصحية في مقار العمل.

