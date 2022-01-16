«السكنية»: «الحجز المسبق» لاستقبال المراجعين

وطن النهار

أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية عن استقبال المواطنين بواسطة حجز مواعيد مسبقة في منصة (متى) وتطبيق (سهل) الحكومي وذلك التزاما بتطبيق قرارات مجلس الوزراء واتباع الارشادات الوقائية الصادرة من وزارة الصحة لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).وقالت المؤسسة في بيان صحافي انها ستستقبل حجز مواعيد المراجعين عبر (متى) و(سهل) وذلك للسماح لهم بدخول صالة خدمة المواطن بالمبنى الرئيسي بمنطقة جنوب السرة ومركز خدمة (الحكومة مول) في القرين وبرج التحرير والجهراء والافنيوز.

وأضافت أن المواعيد المسبقة ستكون لاجراء المعاملات الاسكانية التي تستدعي الحضور الشخصي خلال ساعات مواعيد العمل الرسمية من 9:30 صباحا حتى 12:30 مساء مع ضرورة ابراز (الباركود) عن الدخول.وأكدت المؤسسة حرصها الشديد على توفير جميع الخدمات الالكترونية للمواطنين لانجاز جميع معاملاتهم من خلال تطبيق سهل الحكومي حفاظا على سلامتهم وتوفير الجهد والوقت.

وبينت أن الخدمات المتاحة من قبل المؤسسة في تطبيق (سهل) هي طلب توثيق قسائم مع سداد وطلب توثيق بيوت مع سداد وطلب اعادة قيد ملف اسكاني ملغى وطلب ايصال تيار كهربائي وطلب تجديد كتب البلدية والعدل.

وأضافت أن من الخدمات المتاحة كذلك طلب فتح ملف اسكاني بدون أو مع بدل الايجار وطلب فروقات صرف بدل الايجار وشهادة لمن يهمه الامر وطلب توثيق بيت حكومي مع الرهن وطلب توثيق قسائم مع الرهن.

ودعت المؤسسة المواطنين الى ضرورة الالتزام بارتداء الكمام والتباعد الاجتماعي والاجراءات الصحية والضوابط الاحترازية التي دعت لها السلطات الصحية.

