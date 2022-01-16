ضبط شخصين «عكس السير» بحوزتهما «مخدرة»

وطن النهار

تمكن رجال وزارة الداخلية من ضبط شخصين حاول أحدهما التعدي على رجال الامن ما دفع برجال الامن الى اطلاق أعيرة نارية تحذيرية، وذلك بعد قيامهما بالسير في الطريق العام عكس السير، حيث تمت السيطرة عليهما وبحوزتهما مواد مخدرة وتمت احالتهما إلى الجهات المختصة. وقالت وزارة الداخلية عبر حسابها بأنه تم ضبط شخصين قاما بقيادة مركبة عكس اتجاه السير على طريق الدائري السادس، وعند استيقافهما حاول احدهما التعدي على رجال الأمن ما استدعى اطلاق أعيرة نارية تحذيرية والسيطرة عليهما، وتبين وجود مواد يشتبه بأنها مخدرة بحوزتهما، وتمت إحالتهما الى جهة الاختصاص.