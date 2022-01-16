هل سيحمل العرو لواء القضاء على «الطابور الإسكاني»؟

وطن النهار

استهل وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية وزير الدولة لشؤون الاسكان والتطوير العمراني مبارك العرو مشواره الوزاري بتخصيص ارض جنوب القيروان لمشاريع المؤسسة العامة للرعاية السكنية وهو تحرك ايجابي ومحمود، ويعد مدخلا محوريا للقضاء على الطلبات الاسكانية التي ظلت تتأرجح في «السقف» ما دون الـ 100 الف طلب اسكاني، مع وجود مشاريع قيد التنفيذ الا انها لم تقلص فترة الانتظار.

العرو جاء من رحم المعضلة الاسكانية كونه مواطناً عانى فترة الانتظار وفيما بعد تقلد حقيبة وزارة الاسكان المثقلة بآمال عشرات الآلاف من المواطنين والذين يمثلون اكثر من نصف الشعب الكويتي فجاءت ارض جنوب القيروان بارقة امل، خصوصا وانها ارض خالية من المعوقات وجاهزة للتوزيع ويمكن انجاز بنيتها التحتية في اقل من عامين، كونها مشروعاً نوعياً يسلم الى المؤسسة العامة للرعاية السكنية التي تستوعب نحو 2200 وحدة سكنية يستفيد منها 11000 مواطن ومواطنة.

وفي حالة رغب العرو بكتابة اسمه في صفحات التاريخ الاسكاني لابد من عمل توأمه ظاهرها التنسيق وباطنها الرغبة في الانجاز بتوجيه الجهود نحو تحرير الاراضي للاستفادة منها كمشاريع اسكانية تخدم المواطنين وتسهم في التخفيف من طوابير الانتظار خصوصا ان النسبة المشغولة من اراضي البلد لم تصل الى 15 في المئة، وهنا لابد من وضع تصور شامل لمعالجة المشكلة دون ان يقتصر الامر على توفير الوحدات السكنية فقط والتركيز على الجهود المبذولة في سبيل كل ما يخدم القضية الاسكانية، وعدم اعتبارها قضية معينة كسائر القضايا التي يعاني منها المواطن وان تكون قضية وطنية وابعاد السياسة والسياسيين عنها لضمان نجاحها، علاوة على ايجاد آلية جديدة ومرنة للدورة المستندية والرقابة وفق اسس ممنهجة تدعم دوران عجلة المشاريع فيها.

