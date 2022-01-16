«مركز الفروانية الثقافي».. يقظة جليب الشيوخ المنتظرة

وطن النهار

كشفت وزارة الاشغال العامة عن تخصيص 12 ألف متر مربع لإنشاء مشروع مركز الفروانية الثقافي في منطقة جليب الشيوخ ضمن منطقة الاستعمالات الحكومية، ويتكون المركز من سردابين لمواقف السيارات ودور ارضي بالاضافة الى 7 أدوار، ويحتوي على مركز ثقافي ومسرح بالإضافة إلى محال تجارية ومطاعم وكافيتريات وقاعة سينما ضخمة صممت وفق المعايير العالمية، ويحتوي على متحف اثري ومعرض للفنون لعرض لوحات الفنانين واقامة ورش عمل بالاضافة الى متحف وسينما ومكتبة مخصصين لفئة الاطفال وهو من المشاريع الحيوية التي ستسهم في تحويل منطقة جليب الشيوخ إلى منطقة حيوية جاذبة، وفي الوقت ذاته سيسهم في القضاء بنسبة كبيرة على الكثير من التجاوزات التي تعانيها المنطقة بسبب العمالة الهامشية وتردي الكثير من الخدمات. وتبلغ مساحة سطح المبنى المكون من حديقة 6000 م2 الى جانب وجود ممشى للزوار، وحرصت الوزارة على استخدام احدث التقنيات في المشروع من حيث توفير الطاقة اذ تم استخدام نسبة لا تقل عن 15 في المئة من الطاقة الشمسية لاستخدامات المشروع، وصممت واجهة المشروع على شكل خريطة الكويت عام 1950 وتظهر الخريطة على المبنى في حالة استخدام الاضاءة الى جانب وجود الزراعة والمساحات الخضراء في ارجاء المبنى وذلك لادراجه ضمن المباني الخضراء في الكويت.

