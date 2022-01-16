البلوشي: آن الأوان لتكويت القطاع النفطي

وطن النهار

اعرب ‏‎التجمع العمالي عن بالغ الحزن والأسى لوجود حالتي وفاة لعاملين من عمالة المقاول بالحريق الذي اندلع صباح امس أثناء عمليات الصيانة لوحدة إسالة الغاز رقم 32 في مصفاة ميناء الأحمدي. ودعا أمين السر في التجمع العمالي محمد طلال البلوشي شركة البترول الوطنية الى فتح تحقيق دقيق في أسباب تكرار الحوادث في ميناء الأحمدي واتخاذ خطط وتدابير مُحكمة لمنع تكرارها. كما طلب البلوشي الشركات النفطية بالتوقف عن سياسة استقدام العمالة الأجنبية غير الماهرة من المقاولين الذين لاحظنا عليهم عدم الاهتمام بإجراءات الأمن والسلامة ولا يتم تدريب عمالتهم عليها بالشكل المطلوب، بل إن الكثير من العمال الأجانب لا يجيدون التحدث الا بلغتهم الأم ما يسبب صعوبة في إيصال المعلومات وإرشادات الأمن والسلامة لهم، وفي ظل توفر عدد كبير من العمالة الوطنية الماهرة في عقود المقاولين الذين يملكون شهادات علمية في التخصصات المطلوبة من حديثي التخرج أو من ذوي الخبرة في جميع القطاعات ومنهم من يعمل في القطاع النفطي تحت نظام «التكويت».