حلحلة حكومية «مرتقبة» للمشاريع الكبرى

مال وأعمال

كشفت مصادر موثوقة لـ«النهار»، عن توجهات حكومية جادة بالتعاون مع مجلس الأمة لحلحلة المشاريع الكبرى التي طال انتظارها، والتي تأجلت على وقع تداعيات فيروس كورونا، وبسبب البيروقراطية في الاجراءات وضعفها، بالاضافة الى غياب التوافق حول آلية طرح تلك المشاريع والتي ادت الى تأخرها وتكبد المال العام هدراً قدره مليار دولار.

وبينت المصادر، ان الجهات المعنية قدمت رؤيتها حول معالجة المشكلات التي تواجه تنفيذ تلك المشاريع، بناءً على رؤية مجتمعية ساهمت فيها جمعيات النفع العام وغيرها من الجهات ذات الصلة من اجل وضع حلول عملية شاملة للدفع بتلك المشروعات للأمام.

وأوضحت ان تفعيل دور هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، من بين اولويات عمل الحكومة الحالية والتي تدفع باتجاه تنفيذ المشاريع التنموية المعطلة وعلى رأسها مشروع تدوير النفايات ومشروع الشقايا المرحلة الثانية.

ومن جهة ثانية، تستطلع جهات حكومية رؤية البنوك المحلية لتمويل مشاريع تنموية تقدر كلفتها التقديرية بحدود 10 مليارات دينار تقريباً ومعرفة مدى قدرتها في تمويل تلك المشروعات، عبر تحالفات مصرفية محلية او محلية عالمية وذلك للاسراع بتنفيذ تلك المشروعات.

ومن بين الأمور المعرقلة للمشروعات التنموية التي تستهدف الحكومة حلها في اسرع وقت ما يتعلق بوضع آلية تنسيق ملزمة للجهات التنفيذية المعنية بتنفيذ تلك المشروعات والتي تعطلت بسبب تعطل آلية التسويق لها وضعف صلاحيات المسؤولين لفك التشابك بين الأجهزه الحكومية والتي ينتج عنها حزمة من العراقيل تقف امام انحاز مثل تلك المشاريع العملاقة.

وأوضحت المصادر ان بعض الجهات الحكومية ناقشت مع جهات اخرى آلية تنفيذ المشاريع الموكلة لها من خلال تقديم مقترحات عملية لحلحلة تنفيذ تلك المشروعات والتي يتعلق بعضها بضعف اجراءات الطرح الخاص بالمشروعات او تأخر ميزانيات تنفيذ المشروعات نفسها. وذكرت، ان تلك الجهات نسقت مع بعض الشركات المملوكة للدولة والأمانة العامة للتخطيط لاخذ رأيها حول اليه طرح المشاريع المستقبلية ومراحلها وفقا للقانون 116 لسنة 2014، موضحة ان الاسراع في طرح وتنفيذ المشاريع التنموية وفقا لاليات جديدة سوف يعمل على رفع كفاءة وتشجيع المنافسة بالاسواق وتيسير سبل تطور وتنويع مصادر الدخل من تلك المشروعات تنفيذا لرؤية كويت جديدة 2035.

وقالت المصادر ان تلك التحركات السريعة تأتي على ضوء ان الكثير من المشروعات التنموية الكبرى لا تزال مكانك راوح وتكبد المال العام خسائر فادحة مع تأخر تنفيذها.

جدير بالذكر ان مشروع مدينة النعايم الصناعية والمدينة الاقتصادية في شمال الكويت وتطوير جزيرة فيلكا وتدوير النفايات ومشروع الطاقة المتجددة من بين المشروعات الأكثر اهمية التي تولي الدولة اهتماماً خاصاً بتنفيذها لأهميتها الكبرى في تنويع مصادر الدخل وتحقيق رؤية الكويت لعام 2035 ووضع آليات عمل فعالة للشراكة بين القطاعين العام والخاص.

