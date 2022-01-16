الكويت تتعاون زراعياً مع قطر تعزيزاً للأمن الغذائي المشترك

مال وأعمال

أصدر سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد مرسوماً يقضي بالموافقة على مذكرة تعاون بين الكويت وقطر في المجالات الزراعية المختلفة، حيث نص المرسوم في مادته الأولى على الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الزراعية المختلفة بين حكومة دولة قطر والموقعة في مدينة الكويت ومدينة الدوحة عبر الاتصال المرئي بتاريخ 17 نوفمبر 2020.

كما نص المرسوم في مادته الثانية على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم وعلى رئيس مجلس الوزراء ابلاغه الى مجلس الأمة ويعمل من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ونصت مذكرة التفاهم على التعاون بين الجانبين في مجالات عدة من بينها: تسهيل وانسياب السلع ومستلزمات الانتاج الزراعي بما لا يتعارض والتشريعات والقوانين والأنظمة النافذة والاتفاقيات الموقعة بين البلدين وتشجيع الاستثمارات المشتركة في مجال مشروعات الثروة النباتية والأمن الغذائي بين البلدين. كما نصت المذكرة على اجراء التجارب الزراعية المشتركة وتبادل نتائج البحوث في مختلف مجالات الثروة الحيوانية وتشجيع الاستثمارات المشتركة في مجالات مشروعات الثروة النباتية والأمن الغذائي.

كما ان الاتفاقية تناولت التعاون في مجال الثروة الحيوانية وحدائق الحيوان، حيث توافق الطرفان على تبادل الخبرات في مجالات الانتاج الحيواني والنباتي وتدريب الكوادر المتخصصة في المعاهد والمراكز البحثية المختلفة واستخدام التقنيات الحديثة مثل التلقيح الاصطناعي ونقل الأجنة والهندسة الوراثية مع تبادل السلالات المحلي، كما ان المذكرة تناولت التعاون في مجال الطب البيطري والثروة السمكية.

