«المالية»: الشهادات الضريبية إلكترونياً

مال وأعمال

أصدر الوكيل المساعد للشؤون المالية والضريبية في وزارة المالية قراراً يقضي باضافة قاعدة تنفيذية للقواعد والتعليمات التنفيذية لمرسوم ضريبة الدخل رقم 3 لسنة 1955 وتتعلق تلك القاعدة باصدار الشهادات الضريبية الكترونياً للمتعاملين بواقع 50 ديناراً عن كل شهادة. واستند القرار الاداري رقم 1422 لسنة 2021 الى مرسوم ضريبة الدخل رقم 3 لسنة 1955 المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 2008 وعلى قانون ضريبة الدخل في المنطقة المعينة رقم 23 لسنة 1961 وعلى القرار الوزاري رقم 29 لسنة 2008 بشأن اصدار اللائحة التنفيذية لأحكام مرسوم ضريبة الدخل رقم 3 لسنة 1955 والمعدل بالقانون رقم 2 لسنة 2008 وعلى القانون رقم 20 لسنة 2014 بشأن المعاملات الالكترونية.