loader

مال وأعمال

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

«المالية»: الشهادات الضريبية إلكترونياً


أصدر الوكيل المساعد للشؤون المالية والضريبية في وزارة المالية قراراً يقضي باضافة قاعدة تنفيذية للقواعد والتعليمات التنفيذية لمرسوم ضريبة الدخل رقم 3 لسنة 1955 وتتعلق تلك القاعدة باصدار الشهادات الضريبية الكترونياً للمتعاملين بواقع 50 ديناراً عن كل شهادة. واستند القرار الاداري رقم 1422 لسنة 2021 الى مرسوم ضريبة الدخل رقم 3 لسنة 1955 المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 2008 وعلى قانون ضريبة الدخل في المنطقة المعينة رقم 23 لسنة 1961 وعلى القرار الوزاري رقم 29 لسنة 2008 بشأن اصدار اللائحة التنفيذية لأحكام مرسوم ضريبة الدخل رقم 3 لسنة 1955 والمعدل بالقانون رقم 2 لسنة 2008 وعلى القانون رقم 20 لسنة 2014 بشأن المعاملات الالكترونية.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

أسماء المقبولين بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي و التدريب

مواقيت الصلاة في الكويت

كتّاب اليوم
المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة