4 مليارات دينار سيولة السوق العقاري في 2021

مال وأعمال

قال تقرير الشال أن سيولة السوق العقاري لعام 2021 بلغت نحو 3.936 مليارات دينار، اي اعلى بما نسبته 63.8% مقارنة بمستوى سيولة عام 2020 حين بلغت نحو 2.403 مليار دينار. وبلغت سيولة النصف الثاني من عام 2021 نحو 1.998 مليار دينار، وكانت اعلى بشكل طفيف من سيولة النصف الأول من العام والبالغة نحو 1.938 مليار دينار، ما يعني استقرار حركة السيولة طوال العام. وحتى حركة السيولة ما بين شهر نوفمبر وديسمبر 2021 كانت قريبة من الثبات حيث بلغت نحو 315.1 مليون دينار للأول و294.3 مليون دينار للثاني بانخفاض بحدود -6.6%. وحققت سيولة نشاط السكن الخاص ارتفاعاً بنسبة 104.2% في عام 2021 مقارنة مع عام 2020، حيث بلغ حجمها عقوداً ووكالات نحو 2.956 مليار دينار، وبلغت مساهمتها النسبية نحو 75.1% من سيولة السوق، وهي اعلى من نسبة مساهمتها في عام 2020 والبالغة نحو 60.2%. وارتفعت ايضاً، سيولة نشاط السكن الاستثماري الى نحو 779.1 مليون دينار وبنسبة 60% مقارنة مع عام 2020، مع انخفاض في نسبة مساهمته قليلاً في سيولة السوق الى نحو 19.8%، فيما كان نصيبه نحو 20.3% من سيولة السوق في عام 2020.