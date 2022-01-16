مستقبل النفط الكويتي ومكاسب الدولة الاستراتيجية

مال وأعمال

ارتفعت أسعار النفط كما توقعنا سابقا وظلت حول مستوى 70 دولاراً للبرميل حتى نهاية العام الحالي ولله الحمد ما حقق استقرارا في التدفقات النقدية للشركات المنتجة وارتفاع هوامش الربحية للشركات المكررة للمنتجات البترولية وبذلك تعاظمت أرباح المصنعين للمنتجات البتروكيماوية كما هو في طبيعة العلاقة ما بين هذه الحلقة الصناعية المترابطة.

بدأت الشركات العالمية المنتجة للنفط باستئناف مشاريعها التطويرية في النصف الثاني من العام الحالي ومنها عدد قليل من الشركات الوطنية الإقليمية التي لم تقف بها المشاريع الاستثمارية لتعزيز القدرة الإنتاجية وقد شهدت مزيدا من التوسع بتنويع الشراكات الاستراتيجية طويلة الأمد مستفيدة من تراجع الانفاق العالمي في قطاع الاستكشاف والتطوير بصناعة النفط والغاز منذ عام 2016 عندما بلغ سعر برميل النفط الكويتي 22 دولارا.

تتوقع منظمة أوبك نمو الطلب على النفط في العام القادم ليتجاوز مستوى الاستهلاك ما قبل كورونا, وبالمقابل لا تزال الاستثمارات في أنشطة الاستكشاف والتطوير لا تواكب هذا الزخم نظرا لشح التمويل المقدم بسبب ممانعة عدد من البنوك الاستثمارية والتقليدية من تمويل أنشطة ذات انبعاثات كربونية عالية وتخصيص نسب أكبر من قدرتها التمويلية للمشاريع الاقل ضرر على البيئة خصوصا في الولايات المتحدة الأمريكية وذلك تحديا جديدا يعقد عودة منتجين النفط الصخري الأكثر تلوثا ودمارا على البيئة لطبيعة عملية انتاجه المكلفة والصعبة.

توقعت منظمة أوبك ان يزداد الطلب في الولايات المتحدة الاميركية ليتجاوز مستويات ما قبل جائحة كورونا خلال الربع الثاني من العام القادم 2022 ومع اعلان الحكومة الامريكية سحب ما يقارب 18 مليون برميل من الاحتياطي الاستراتيجي الا انه لا يزال مستوى الطلب أعلى مما سيتم سحبه حسب الصريحات الاميركية حيث تشير التوقعات بزايدة الطلب الأمريكي حول مستويات 1.3 مليون برميل يوميا إضافيا.

تشير التوقعات بزيادة الاستهلاك كذلك في جمهورية الصين مع استمرار اقتصادها بالنمو ولو بوتيرة ابطأ من السابق خصوصا في الربع الثاني لتبلغ مستوى 15.44 مليون برميل يوميا مرتفعا من معدل 14.36 مليون برميل يوميا خلال عام 2021. سوق الطاقة الصيني له جوانب فنية واقتصادية مختلفة فردة الفعل الصينية لجائحة كورونا أتت بمنحنى مختلف عن الولايات المتحدة الأميركية ما دعم مستويات الأسعار بالرغم من تقلبات جائحة كورونا وموجاتها المتعددة فالطلب الصيني تجاوز فعليا مستوى الطلب على النفط ما قبل جائحة كورونا خلال الربع الثاني من العام الحالي عندما بلغ معدل الطلب الصيني 14.55 مليون برميل يوميا.

كيف لدولة الكويت أن تستفيد من هذه التطورات التشريعية بأكبر أسواق الطاقة بالعالم؟ وما آثار هذه القرارات التمويلية والتوجهات الاستثمارية علينا كدولة منتجة للنفط التقليدي؟ نحن نملك احتياطيا ضخما من النفط الخام وهناك إمكانية كبيرة غير مستغلة لرفع انتاجنا في ظل غياب المنافسة المستقبلية مع تراجع الاستثمار في تطوير الحقول عالميا وناهيك عن فرص مضاعفة حجم صناعة البتروكيماويات محليا لتواكب المستوى الإقليمي من ناحية معادلات التكرير وتصدير المنتجات البتروكيماوية لتعظيم الإيرادات فكل هذه المشاريع ستتطلب موارد فنية ومالية ضخمة جدا لا يمكن تقليلها الا في حال ادخال شركاء مشغلين يملكون حقوق الملكية الفكرية للتكنولوجيا الجديدة في عمليات تعزيز الإنتاج من الحقول المعمرة ذات منسوب مياه عال ومزودي الخدمات المساندة الذين يعانون من شح المشاريع المسندة اليهم في أسواقهم الرئيسية لنكسب التزامهم باستمرار استثمار مشاريعهم البحثية والتطويرية في القطاع النفطي الكويتي لنحقق مكاسب بعيدة المدى من خلال المحافظة على تكاليف انتاج منخفضة وقياسية لفترات زمنية طويلة مما يحقق ربحية أعلى لمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة.

م. فراس السالم

الرئيس التنفيذي لشركة «السالم العالمية»

بقلم : نائب رئيس مجلس الأعمال الكويتي في دبي

