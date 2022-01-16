«Ooredoo Business» وقَّعت شراكة إستراتيجية مع «illumio»

مال وأعمال

أعلنت Ooredoo Business شراكتها مع إيلوميو illumio، والتي ساهمت في الحد من التهديدات السيبرانية والحفاظ على أمان الشبكات وهو الأمر الأهم لدى الكثير من عملاء Ooredoo من الشركات والأعمال.

وجاء اختيار شركة Ooredoo لشركة إيلوميو (illumio) نظراً إلى خبرتها الواسعة في مجال أمن المعلومات وحلول التجزئة للشبكة الداخلية والتي تساعد العملاء في مواجهة الهجمات التي قد تعرض بيانات الشركة للاختراق. كما وتساعد حلول ومنتجات شركة إيلوميو في منع المهاجمين السيبرانيين من التحرك داخل الشبكة، مما يعني أنه يمكن للعملاء حماية أصولهم الأكثر أهمية بشكل أفضل، حتى ولو تعرض جزء من الشبكة أو الخوادم للاختراق. فالنهج المتبع لدى شركة إيلوميو ما هو إلا انعكاس حقيقي للخبرات والمعرفة التي تكونت عبر الزمن في هذا المجال، الأمر الذي جعل منها الخيار الأفضل لشركة Ooredoo واستراتيجيتها المستقبلية المبنية على الابتكار وهدفها المتمثل في تبني التغييرات المطلوبة لرقمنة أعمال عملائها.

وتعليقاً على الشراكة، قال المدير التنفيذي لقطاع مبيعات المستهلك والأعمال لدى Ooredoo الكويت، عيسى الموسى: مع ازدياد الاعتماد على التكنولوجيا في عالم الأعمال، ازداد خطر الاختراقات السيبرانية التي باتت تهدد أهم أصول الشركات، وكان هذا الأمر طبيعياً في ظل تغيير ظروف العمل والإعتماد بشكل أكبر على الإنترنت والشبكات. فكان لا بد من إيجاد حلول جديدة تساعد في التغلب على هذه المشاكل، وتمخضت جهودنا عن شراكتنا مع إيلوميو بهدف تحسين المستوى الأمني لعملائنا من الشركات والأعمال».

