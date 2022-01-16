«المعامل» وزَّعت كسوة الشتاء على المحتاجين

مال وأعمال

قامت الشركة الكويتية لبناء المعامل والمقاولات «المعامل» بتوزيع كسوة الشتاء على الكثير من المحتاجين، وذلك من خلال زيارتهم والحضور معهم بمواقع عملهم في الكثير من مناطق الكويت.

وأكدت الشركة أن هذه المبادرة جاءت بناء على توجيهات مجلس الإدارة، حيث كان هناك تأكيد دائم على أهمية الدور المجتمعي لـ«المعامل» من خلال الحضور المستمر في جميع الأنشطة والفعاليات التي تسهم بمد يد العون والمساعدة للكثير من الفئات في المجتمع، وبما يسهم بترسيخ مفاهيم الأمن المجتمعي والتكافل الذي يحثنا عليه ديننا الحنيف وتؤكده عادات أهل الكويت ومبادؤهم.

وأشارت «المعامل» إلى أن الفئة المستهدفة من هذه الحملة الخيرية هم المحتاجون ذوو الدخل المحدود ممن يتوجب عملهم وجودهم في الاماكن المكشوفه في اوقات متفاوته من اليوم خصوصاً وأن هذه الأيام بدأت تشهد انخفاضا في درجات الحرارة، حيث تواجد المتطوعون والمتطوعات من فريق الشركة في الشوارع والساحات ومواقع العمل لتوزيع كسوة الشتاء التي تتضمن أصنافا من الملابس الشتوية كالمعاطف والقبعات والقفازات لوقايتهم وإدخال الدفء عليهم وحمايتهم من برودة الجو.

هذا وقد عبر عدد من العمال الذين شملتهم الحملة عن سعادتهم وفرحتهم بما لمسوه من اهتمام وشعور بالمؤاخاة والتقدير، مشيرين إلى أنهم سيواصلون أداء واجبهم في أداء أعمالهم بكل إخلاص وتفان، متوجهين بالشكر إلى الشركة الكويتية لبناء المعامل والمقاولات على هذه اللفتة الكريمة.

