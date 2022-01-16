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الصين تتفق مع أميركا على السحب من احتياطيات النفط خلال شهر


اتفقت الصين مع أميركا على السحب من احتياطيات النفط الخام قرب بداية العام القمري الجديد. ويبدأ العام الصيني الجديد، يوم الثلاثاء الأول من فبراير 2022، وفقا للتقويم القمري الصيني. وذكر أحد المصادر دون خوض في التفاصيل «وافقت الصين على سحب كمية أكبر نسبيا إذا تجاوز سعر النفط 85 دولارا للبرميل، وكمية أقل إذا ظل النفط قرب 75 دولارا للبرميل». وذكرت المصادر أن السحب من مخزونات الخام في الصين سيكون قرب بداية السنة القمرية الجديدة التي تبدأ عطلتها في 31 يناير/ وتستمر حتى السادس من فبراير ولم ترد الإدارة الوطنية الصينية للأغذية والاحتياطيات الاستراتيجية على طلب للتعقيب. جاءت موافقة الصين على السحب من احتياطيات الخام نتيجة سلسلة مناقشات أجرتها إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن مع قادة بلدان أخرى من كبار مستهلكي الخام بعد ارتفاع أسعار النفط العالمية إلى أعلى مستوى في عدة أعوام بسبب شح الإمدادات. وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة هبطت بأكثر من المتوقع الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوياتها منذ أكتوبر 2018، لكن مخزونات البنزين قفزت بسبب الطلب الضعيف.


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