«زين» من أولى الشركات الموفرة لمنصّات حاضنة للأعمال الناشئة للشباب

مال وأعمال

أعلنت زين عن رعايتها الاستراتيجية لـ «بُقشة ماركت» أكبر سوق خارجي لدعم المشاريع الشبابية في الكويت، والذي قدّم بيئة اجتماعية وترفيهية للزوّار في حديقة وهران بمنطقة الشامية للتواصل والاستمتاع بالأجواء الربيعية والشتوية والتعرّف على طاقات وإبداعات شباب الكويت على مدار نهاية الأسبوع.

وذكرت الشركة في بيان صحافي أن دعمها لهذه الفعالية المُتميزة يأتي في إطار استراتيجيتها للمسؤولية الاجتماعية والاستدامة تجاه تشجيع الطاقات والمواهب المحلّية في مُختلف المجالات، وذلك بهدف المُساهمة في تقديم جيل من الشباب الكويتي القادر على المشاركة في تنمية الاقتصاد الوطني بكفاءة، حيث يتميّز هذا السوق الخارجي بمُشاركة عدد كبير من المشاريع الوطنية والشركات الناشئة من مُختلف القطاعات لخدمة احتياجات الزوار المُختلفة.

وبينت زين أنها تواجدت وللشهر الثاني على التوالي في سوق بُقشة ماركت عبر جناحها الخاص في حديقة وهران بمنطقة الشامية، والذي قدّمت من خلاله مجموعة من الفقرات الاجتماعية والترفيهية التي شاركت الزوار عبرها الأجواء الجميلة التي يعيشها الشعب الكويتي في هذه الفترة مع العودة التدريجية للحياة الطبيعية ما بعد الجائحة، وذلك في أجواء خارجية آمنة، كما نظمت الشركة العديد من المسابقات الشيّقة وقدمت الجوائز القيّمة للفائزين طوال نهاية الأسبوع.

وخلال العام الماضي، عرضت زين أوّل تقرير رقمي مُصوّر للشركات التكنولوجية الناشئة والابتكارات الرقمية في الشرق الأوسط في ختام أعمال النسخة السادسة الافتراضية من برنامجها Zain Great Idea الذي أطلقته بالتعاون مع Brilliant Lab لتسريع وتطوير الشركات التكنولوجية الناشئة. وشهد العرض الخاص الذي استضافته الشركة في سينما VOX بمجمع الأ?نيوز استعراض 25 شركة تكنولوجية ناشئة وصلت إلى المرحلة النهائية من البرنامج، والتي مثّلها مبادرين من 7 دول خليجية وعربية هي: الكويت، السعودية، الإمارات، عُمان، البحرين، مصر، وتونس، حيث استعرضوا نماذج أعمال شركاتهم أمام مجموعة من المُستثمرين والشركات الاستثمارية وشركاء الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

واحتفلت زين في عام 2021 بعشر سنوات من برنامجها المُبتكر Zain Great Idea الذي يُعتبر واحداً من أكثر المُبادرات التي أطلقتها الشركة نجاحاً في السوق الكويتي كجزء من استراتيجيتها للاستدامة ودعم الابتكارات التكنولوجية.

وقد قام برنامج ZGI على مدار عقد كامل بتمكين وتدريب أكثر من 1500 شاب من الجنسين من الكويت والعالم العربي، وهو ما يحقق أهداف الشركة في خلق فرص عمل مبتكرة في مجالات أعمال الشركات التكنولوجية الناشئة، من خلال تسريع مشاريع لأكثر من 100 شركة صغيرة ومتوسطة.

وكان التحول الرقمي هو قصة النجاح الأكثر شيوعاً للأغلبية من هذه الشركات، إذ يُعتبر برنامج Zain Great Idea في جوهره مُسرعاً للشركات التكنولوجية الناشئة، وقد أثبت الطلب الكبير على هذا القطاع من ريادة الأعمال في الكويت ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن رؤية زين لتحقيق الريادة الرقمية كانت على الطريق الصحيح.

