«تنظيم التأمين»: تقديم ومتابعة الشكاوى عبر «آيروسوفت»

مال وأعمال

في قرارها رقم (1) لسنة 2022، أعلنت وحدة تنظيم التأمين عن خاصيتها المعنية بتقديم ومتابعة شكاوى عملاء قطاع التأمين على الشركات المرخص لها من قبل الوحدة عبر نظامها الرقمي «آيروسوفت»، وذلك ضمن استراتيجية الحكومة بالتحول الإلكتروني في المعاملات بما يضمن سرعة الإنجاز والشفافية التامة، ويسهم في رفع كفاءة الخدمات وتسهيلها على المتعاملين.

أضافت، أن هذه الخاصية جاءت برؤية مختلفة تمثل تطويرا للخدمات وأتمتة للمعاملات، حيث يجمع كل أطراف الشكوى من مقدم الشكوى وشركة التأمين في مكان واحد تحت إشراف ورقابة وحدة تنظيم التامين.

وعن طريقة تقديم الشكوى، أوضحت «الوحدة» أنه على صاحب الوثيقة مقدم الشكوى الدخول الى الموقع الالكتروني الخاص بالوحدة (iru.gov.kw) واستخدام خاصية المصادقة والتفويض المقدمة من الهيئة العامة للمعلومات المدنية من خلال تطبيق (هويتي)، وذلك للولوج إلى نظام «آيروسوفت» للتمكن من الاستفادة من خاصية تقديم الشكوى عبر ملء الحقول اللازمة وإرفاق المستندات.

وأوضحت «الوحدة» أنه فور تقديم الشكوى فإنها ستصل بشكل مباشر إلى شركة التامين المشكو في حقها، وفي الوقت ذاته تكون جميع الردود والإفادات تحت إشراف ورقابة الوحدة، مبينة أن جميع الأطراف ذات الصلة يمكنها الاطلاع على تفاصيل الشكوى، بما في ذلك مقدم الشكوى، دون مراجعة مقر الوحدة أو الجهة المشكو في حقها.

وأشارت الوحدة في قرارها إلى أنه على الجهات المشكو في حقها طلبت المستندات اللازمة للبت في موضوع الشكوى، وذلك عبر حساباتهم على نظام «آيروسوفت»، والبت النهائي في موضوع الشكوى خلال فترة لا تتعدى (14) يوما. كما يجوز لكل من مقدم الشكوى والجهة المشكو في حقها تصعيد الشكوى ليتم النظر في فحواها من قبل «الوحدة» للبت النهائي برأيها الفني أو القانوني.

مؤكدة أن هذه الخاصية في نظام «آيروسوفت» تعد إضافة فاعلة، إذ هي أولى الخدمات الإلكترونية المقدمة لعملاء قطاع التأمين من قبل الوحدة. موضحة دور الخاصية في تسهيل الإجراءات على العملاء من أصحاب الوثائق التأمينية وتقليل استخدام المستندات الورقية بالإضافة الى تسهيل عملية نقل وتبادل المعلومات وإمكانية الحصول على إحصائيات دقيقة عن الشكاوى وتوافر جميع تفاصيل عنها.

وأكدت «الوحدة» أن هذه الخطوة تأتي ضمن سلسلة من إجراءات أخرى بما يضمن تسهيل وتقديم أفضل الخدمات للمتعاملين مع وحدة تنظيم التأمين.

وختمت «الوحدة» بأن هذه الخاصية عبر نظام «آيروسوفت» قد حازت على اعتماد جهات مانحة لشهادة «آيزو» المعنية بإدارة جودة رضى العملاء (ISO 10002:2018)، والذي يتطلب إنشاء بيئة موجهة نحو العملاء تكون مفتوحة للتعليقات (بما في ذلك الشكاوى)، وآليات قابلة لتصعيدها لضمان البت فيها، وحل كل شكوى تم تلقيها والوفاء بالالتزامات لتحسين خدمة العملاء.

