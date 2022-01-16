الذهب لأعلى زيادة منذ نوفمبر

مال وأعمال

تتجه أسعار الذهب، إلى تسجيل أعلى زيادة أسبوعية منذ نوفمبر ، مدعومة بانخفاض الدولار والعائد على سندات الخزانة الأميركية، في حين يترقب المتعاملون المزيد من البيانات الاقتصادية لاستجلاء الإطار الزمني لتقليص برنامج البنك المركزي الأميركي لشراء السندات.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1826.51 دولاراً للأونصة، وارتفع بنحو 1.7% هذا الأسبوع. وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3% إلى 1826.80 دولاراً للأونصة.

ويتجه الدولار إلى تكبد أكبر خسارة أسبوعية في ثمانية أشهر، مما يجعل الذهب أقل ثمنا لحائزي العملات الأخرى. كما يواجه العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل عشرة أعوام أول تراجع أسبوعي منذ أربعة أسابيع.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.4% إلى 23.16 دولاراً للأوقية، وتتجه صوب تسجيل أفضل أداء أسبوعي في شهرين.

وارتفع البلاتين 0.9% إلى 978.32 دولاراً للأونصة ويتجه نحو تسجيل زيادة أسبوعية. وانخفض البلاديوم 0.8% إلى 1871.87 دولاراً للأونصة ويتجه صوب تكبد خسارة أسبوعية.

