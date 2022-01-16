«الخليج».. نموذج للاستدامة في 2021

مال وأعمال

انطلاقاً من شعاره «معاكم دوم»، وترسيخاً لاستراتيجيته الخمسية قدم بنك الخليج نموذجاً متميزاً للاستدامة في 2021، وذلك في اطار حرص البنك على دعم الاستدامة على المستوى المجتمعي، والاقتصادي، والبيئي، عبر مبادرات يتم اختيارها وتحديدها بعناية فائقة تعود بالنفع على المجتمع.

وقال نائب المدير العام للاتصالات المؤسسية في بنك الخليج احمد الأمير ان المسؤولية الاجتماعية احدى الركائز الأساسية في استراتيجية بنك الخليج التي تستهدف دعم المجتمع، وتعزيز الوعي والثقافة والمساهمة الفاعلة في ايجاد الحلول للمشكلات المجتمعية والبيئية.

ونوه الى ان البنك سجل تجاوباً سريعاً مع التداعيات التي فرضتها ظروف ازمة كورونا، من خلال برامج منتقاة تغطي جميع شرائح المجتمع، تنوعت ما بين الفعاليات الرياضية والصحية ورعاية الأنشطة الطلابية ودعم الشباب والمبادرين وغيرها من البرامج الاجتماعية.

من جانبها، اشارت مديرة الاستدامة بالاتصالات المؤسسية لجين القناعي الى ان اطلاق البنك لتقريره الأول للاستدامة لعام 2020، يعكس توجهات البنك، وذلك وفقا لأسس المبادرة العالمية لاعداد التقارير (GRI)، والدليل الارشادي لبورصة الكويت، بالاضافة الى اهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، ورؤية الكويت 2035، واستراتيجية «الخليج» لعام 2025.

وقال المدير المشارك للاتصالات المؤسسية حمد الوزان «ندرك اهمية دورنا ومساهمتنا الفعالة في ترسيخ الاستدامة في المجتمع، من خلال تبني ممارسات مسؤولة ذات نهج استباقي مستدام، بقيادة وحوكمة فعالة، وذلك من خلال تقديم الخدمات المالية والمصرفية، والحلول الرقمية المبتكرة، واستقطاب المواهب، وتمكين الشباب، وغيرها من الممارسات التي تضمن شمولية ادراج عناصر البيئة والمجتمع والحوكمة، ضمن ركائز العمل في بنك الخليج»

بدوره، قال مساعد مدير الاتصالات المؤسيسة حمزة التيلجي شهدت حسابات بنك الخليج على وسائل التواصل المختلفة زيادة مطردة في عدد العملاء النشطين خلال عام 2021، مقارنة مع معدلات النمو المسجلة في السنوات السابقة.

1 - استدامة المجتمع

رعاية الشباب والطلاب

في اطار اهتمامه بالشباب، أعلن بنك الخليج رعايته الذهبية لمؤتمر الاتحاد الوطني لطلبة الكويت في الولايات المتحدة الأمريكية، الذي عقد في شيكاغو، من تاريخ 25 الى 28 نوفمبر الماضي، وشهد عدة فعاليات للطلبة الكويتيين المغتربين.

واستمراراً لجهوده في دعم اجيال المستقبل،شارك البنك في الحملة التوعوية الوطنية «تعليم آمن»، التي تعاونت فيها عدة وزارات مع القطاع الخاص، لتسهيل عودة الطلبة لمقاعد الدراسة بعد اكثر من سنة ونصف السنة من الانقطاع، بغرض توعية وتشجيع جميع افراد المجتمع ودعوتهم لدعم الجهود والمبادرات والحكومية المتعلقة بالاستعداد والتجهيز لعودة الطلبة.

«مارثون الخليج 642»

استقطب «ماراثون بنك الخليج 642»، والذي يعد احد اهم الفعاليات الرياضية الاجتماعية في البلاد، مشاركة اكثر من 7000 شخص من 93 جنسية وأكثر من 350 متطوعاً للتنظيم في يوم رياضي وعائلي ممتع، وذلك التزاماً من البنك بتعزيز الاستدامة المجتمعية في البلاد، من خلال ممارسة الرياضة، لما لها من دور كبير في تعزيز الصحة العقلية والبدنية لمن يمارسونها.

ويتميز الماراثون بحصوله على التصنيف البرونزي من World Athletics، وهو تصنيف حصل عليه 128 سباقاً فقط حول العالم، كما يعد المارثون الوحيد الحاصل على التصنيف البرونزي في الكويت، فضلاً عن حصوله على تصنيف ابوت دبليو ام (AbbottWM )، وهو نظام تصنيف عالمي لنتائج الماراثون حسب الفئة العمرية.

وحصد البنك 4 جوائز مختلفة في النسخة التاسعة من جائزة الكويت للابداع، والتي نظمها الملتقى الاعلامي العربي برعاية وزارة الاعلام وجامعة الدول العربية، اذ حصل مارثون الخليج على جائزة افضل مبادرة استدامة تحافظ على الصحة من خلال الرياضة.

بطولة البادل

أجرى بنك الخليج بطولة لرياضة البادل، في ملاعب الواحة في منطقة بنيد القار، لمجموعة من الفرق النسائية والرجالية الشابة من محبي هذه الرياضة، بماشركة 16 فريقا نسائيا لأول مرة بالكويت.

تمكين المرأة

دعم بنك الخليج، المبادرة العالمية «Orange the World» التي تطلقها منظمة الأمم المتحدة للقضاء على العنف ضد المرأة، ولمدة 16 يوماً، وهو اليوم العالمي لحقوق الانسان، حيث اضاء البنك مبناه الرئيسي باللون البرتقالي طوال ايام الحملة،وعمل على رفع مستوى الوعي بهذه القضية على مواقع التواصل الاجتماعي، دعماً لجهود القضاء على العنف ضد المرأة، والمحافظة على حقوق الانسان بشكل عام.

«لي ولكم»

وضمن جهوده لدعم النساء، اعلن بنك الخليج دعمه للبرنامج الحواري «لي ولكم»، الذي يعرض على مواقع التواصل الاجتماعي، ويستضيف نساء من مختلف اطياف المجتمع لعرض قصصهم والتحديات التي واجهوها في مسيراتهم كنساء، سواء كان ذلك في مكان العمل او في المنزل، او حتى في المناسبات الاجتماعية.

فعاليات صحية

في اطار حرصه على الصحة العامة، نظم البنك في ختام شهر اكتوبر، شهر التوعية بسرطان الثدي، فعاليات ترفيهية صحية، في حديقة الشهيد تضمنت «وكاثون»، وحلقة نقاشية ركزت على اهمية الصحة النفسية والعقلية.

شهر رمضان

سجل بنك الخليج موسم حافل من المبادرات الاجتماعية والأعمال الخيرية التي نظمها وشارك فيها خلال شهر رمضان الماضي، حيث ساهم في الحملة الانسانية التي تقودها جمعية الهلال الأحمر الكويتي، لتوزيع الأجهزة الكهربائية على الأسر المحتاجة والمتعففة في الكويت.

وساند الجهود الدولية نحو تحقيق اهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة، عبر تقديم الدعم للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، خلال شهر رمضان لتوفير المساعدات والحاجات الأساسية واليومية للاجئين، اذ غطى البنك التكاليف الأساسية على اسر اللاجئين، بما في ذلك ايجار السكن، والأكل، والخدمات الصحية.

مع حمد قصص

وكان بنك الخليج الراعي الرئيسي لبرنامج «مع حمد قصص» والذي تم بثه يومياً خلال شهر رمضان، بعد الافطار مباشرة، والذي يهدف الى تسليط الضوء على قصص او احداث حقيقية يرويها اصحابها، تتناول المواضيع الاجتماعية، الفنية، الثقافية، التاريخية، الشبابية، والرياضية.

القرقيعان

واحتفل البنك بالقرقيعان هذا العام في عدة فعاليات، حيث تواجد فريق من موظفي البنك لتوزيع القرقيعان على ممارسي رياضة المشي في المناطق السكنية، مع اتخاذ جميع الاحتياطات والاحترازات الصحية.

وتقديراً لجهود العاملين في الصفوف الأولى، وعملهم المتواصل طوال العام الماضي وهذا العام كذلك، حرص البنك على الاحتفال معهم بالقرقيعان، عبر توزيع سلال من الحلويات عليهم.

وتقديراً لعملائه ودعماً للعلامات التجارية المحلية، تعاون «الخليج» مع عدد من المحلات لتقديم نقصة رمضانية لعملاء البنك.

2- استدامة البيئة

قمة البيئة

شارك بنك الخليج في القمة البيئية التي عقدها المركز العلمي بحضور عدد من الخبراء في مجال الاستدامة البيئية، والذين ناقشوا التحديات التي تواجه الكويت والضغوط البيئية التي تعيشها، والحلول التي يمكن اتخاذها في المنزل.

تقليل البلاستيك

ومن منطلق التزامه بالاستدامة البيئية، وتقليل استخدام البلاستيك، وزع البنك قناني عالية الجودة على جميع موظفي البنك، في مختلف الفروع والادارات، ليستخدموها بدلا من قناني الماء البلاستيكية، او اكواب القهوة الورقية ذات الاستخدام الواحد.

تقليص طباعة الورق

وبادر البنك بتطبيق نظام جديد للتعامل مع المتطلبات الورقية المكتبية، بحيث يكون اكثر فاعلية لدعم حجم الطباعة الحالي واحتياجات العمل، حيث عمل فريق تقنية المعلومات على تجميع الآلات الطابعة، ليتم استبدالها ودمجها في عدد اقل من الطابعات المتطورة متعددة الوظائف.

تنظيف الشواطئ

وقاد البنك حملة بيئية مجتمعية موسعة لتنظيف شاطئ بنيدر، بالتعاون مع المنظمة العالمية «Trash Hero» في الكويت، ضمن التزامه بالحفاظ على البيئة واستدامتها، من خلال جهوده الموجهة نحو الاستدامة المجتمعية.

وشارك في هذه الحملة، متطوعون من البنك وأصحاب الشاليهات ورواد شاطئ بنيدر، في مبادرة مجتمعية بيئية مؤثرة شملت جميع افراد العائلة من الكبار والصغار.

3- استدامة الاقتصاد

المشروعات الصغيرة والمتوسطة

وفي اطار حرصة على استدامة الاقتصاد، وادراكاً لأهمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، اطلق بنك الخليج مبادرة جديدة للمشاركة بنهج اكثر شمولية للشركات الصغيرة والمتوسطة، عبر التفاعل مع هذه الشريحة من خلال ابرام شراكات مع مختلف القطاعات والجهات المتخصصة.

برنامج «Let’s Talk Business»

وضمن استراتيجيته لدعم الاستدامة الاقتصادية والمجتمعية في البلاد، اطلق بنك الخليج برنامجه الحواري «Let’s Talk Business» في حلته الجديدة، والذي يتضمن حوارات مع رواد الأعمال الشباب في الكويت، يديرها نائب مدير عام وحدة البحوث الاقتصادية في بنك الخليج طارق الصالح.

ويتناول البرنامج، الذي تأخذ حلقاته شكل المقابلة الصوتية (البودكاست)، قصص تأسيس وتوسع المشاريع الشبابية الشهيرة في الكويت، بهدف نشر ثقافة ريادة الأعمال عن طريق تسليط الضوء على جوانب ما وراء النجاح، والتي قد تخفى عن الكثير، مثل التحديات التي واجهها اصحاب هذه المشاريع وكيفية ادارتهم لأعمالهم وتنويعهم لمصادر دخلهم، اضافة الى عمليات التمويل والاستحواذات والتخارجات التي شهدها البعض.

عروض وفعاليات

وضمن التزام البنك بتعزيز الاستدامة الاقتصادية، ودعمه للمشاريع المحلية، فاجأ بنك الخليج رواد مجمع 360 بعروض وفعاليات عدة بالتعاون مع V-Thru، ومجموعة من المطاعم الموجودة بالمجمع، حيث حصل رواد المجمع من عملاء البنك على فرصة المشاركة في مسابقة فيديو، ويكافئ الفائز فيها بدينارين يضافان الى حسابه على V-Thru، للاستخدام عند الشراء من المطاعم المشاركة في الحملة، وذلك ضمن مبادرات GB Community.

