«المركزي» منح «الخليج» جائزة البنك المتميز

مال وأعمال

ضمن التزامه بتوعية العملاء، شارك بنك الخليج في حملة «لنكن على دراية»، وهي حملة توعوية بمبادرة من بنك الكويت المركزي واتحاد مصارف الكويت، لتسليط الضوء على حقوق العملاء وتوعيتهم فيما يتعلق بالتعامل مع البنوك.

وركزت الحملة على عدة مواضيع، كعملية الاقتراض والبطاقات المصرفية، والتوعية بحقوق العملاء من ذوي الاحتياجات الخاصة، كما تتناول النصائح المتعلقة بالأمن السيبراني وحماية الحسابات المصرفية، وصولا الى توضيح آليات تقديم الشكوى وحماية حقوق العملاء، مع التعريف بمهام القطاع المصرفي ودوره في تحفيز الاقتصاد وتنميته.

وضمن التزامه بتعزيز الشمول المالي، ودعمه المتواصل لحملة «لنكن على دراية»، حرص البنك على توفير خدماته للعملاء من ذوي الاحتياجات الخاصة عبر عدد من الفروع المنتشرة في جميع محافظات البلاد.

على صعيد متصل، كرّم بنك الكويت المركزي بنك الخليج ومنحه جائزة البنك المتميز بالتوعية والتثقيف، تقديراً لدوره في دعم حملة لنكن على دراية.

