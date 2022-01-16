«الجارة».. تحفة طبيعية في صحراء مصر الغربية

Sunday النهار

منذ ما يقرب من قرن ونصف القرن تقريبًا، كان العالم على موعد مع واحد من الاكتشافات المذهلة في صحراء مصر الغربية، اكتشاف لعبت الصدفة دورًا كبيرًا في ظهوره، ورغم أن البدو اكتشفوا الكهف خلال أعمال التجارة بالمنطقة قديمًا، حيث كانوا يلجأون إليه في أوقات الراحة خلال الترحال من الواحات إلى وادي النيل، وكذلك خلال موسم الحج، إلا أن الاكتشاف الرسمي له كان عام 1874 وتم تسجيله باسم العالم الألماني، جيهاردر رولفز.

«رولفز» اكتشف الكهف أثناء رحلته التي سجلها في كتابه «ثلاثة أشهر في الصحراء الليبية» وكان في طريقه للوصول إلى واحة «الكفرة» الليبية، عندما قاده دليله في الرحلة إلى مكان يدعى «الجارة»، وبعد مرور قرن من الزمان أعاد العالم الألماني كارلو برجمان اكتشاف الكهف بمعرفة البدو عام 1989، وتم أول مسح أثرى له على أسس علمية للرسوم الموجودة بالكهف في العام 1990 على يد مجموعة من المتخصصين في هذا المجال من كولونيا وبرلين والقاهرة، وبداية من عام 1999 وحتى عام 2002 تمت دراسة الرسوم والزخارف بصورة مكثفة ضمن مشروع علمي متكامل. وكهف الجارة، عبارة عن مجموعة مغارات، وتقع على عمق أكثر من 50 مترًا نزولا في باطن الأرض في قلب الصحراء الغربية بين الواحات البحرية ومحافظة أسيوط، تحديدًا بمنتصف صحراء الفرافرة، وبالقرب من وادي محرق بعد محمية الصحراء البيضاء بحوالي 7 كيلومترات شرقاً باتجاه أسيوط. ويوجد مدخل الكهف على مستوى سطح الأرض ولا يبدو لرواد الصحراء أنه كهف، ويصل قطر مدخله إلى 18 شبرا فقط، وتملأ الرمال الناعمة مدخله، ويوجد في الداخل قبة كبيرة يتدلى منها ما يعرف بالشمعدان أو خيوط النسيج أو شجرة عيد الميلاد، وعلى أرضية الكهف من الداخل توجد بصمات محفورة لأرجل الثعالب التي تسكنه بالنهار وتخرج منه ليلا بحثا عن الغذاء وسط الصحراء. لكهف الجارة مدخلان رئيسيان، يشرفان على حافة شديدة الانحدار، المدخل الأول يشرف على ركام ومفتتات لحائط قديم من حوائط الكهف تهدم، وتظهر كومات من الرمال متخذة شكل هرمي على الجانب الأيسر من المدخل الأيسر، والجانب الأيمن من المدخل الأيمن، وقد فُتحت تلك المداخل من سقف الكهف بشكل طبيعي نتيجة ضعف أو كسر، قبل أن ينهار، ويمتد الكهف لحوالي 70 مترًا، ويبلغ اتساعه إلى 35 متراً، وبارتفاع يصل إلى ستة أمتار، وإن كان هذا الحجم غير مُحدد وواضح، خاصة وأن أرضية الكهف مغطاة برمال غير معلومة المصدر أو السُمك، كما أن سقف الكهف نفسه يقترب من الأرضية كلما اتجه الزائر نحو الغرب والجنوب ليصل إلى أقل من مترين فقط. بمجرد أن يطأ الزائر بقدميه داخل الكهف، والذي سيضطر لدخوله مطأطئ الرأس لوجوده في باطن الأرض، سيجد غرفة كبيرة تصل مساحتها حوالي 1300متر مربع، متصلة بغرفة أصغر من خلال ممر ضيق، تزينها بعض نقوش إنسان العصر الحجري الحديث، بالإضافة لنقوش بعض الحيوانات كالنعام والغزلان والوعول بقرونها الكبيرة والمتوسطة والصغيرة والدجاج، وقد تم تحديد 133 رسماً لحيوانات وكائنات كانت تعيش في تلك المنطقة المنعدمة الحياة في الوقت الحالي. وأرجع العلماء هذه الظاهرة إلى «الدورات المناخية» التي تعرضت لها مصر وزيادة الأمطار التي أدت إلى نمو الأعشاب ما أدى إلى تواجد وتوافد الحيوانات الأكلة للعشب، وبناء عليه ظهرت الحيوانات آكله اللحم والإنسان الذي كان يعيش في الكهوف، أو الرحالة الذين مروا عليها، واستوطنوها لفترات زمنية، وهذا تم في العصر الحجري الحديث، ما يقرب من 7700 سنة قبل الميلاد، أي قبل نحو 10 آلاف عام مضت، فقد كان كهف الجارة قائم ويأوي الإنسان الهارب و الحيوان المفترس.

