غموض «جبل الموتى».. و«شالي» حكاية عابرة للتاريخ

Sunday النهار

«# يلا - سيوة».. عنوان اختاره عدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في مصر لـ«هاشتاغ» انتشر بشكل واضح على صفحات «سوشيال ميديا»، يدعو الشباب لزيارة واحة «سيوة» التي تمتد بطول 80 كيلو متراً، وعرض20 كيلو متراً، وتقع بين منخفض القطارة وبحر الرمال العظيم في الصحراء الغربية، وتبعد حوالي 300 كم عن ساحل البحر المتوسط إلى الجنوب الغربي من مرسى مطروح.

«الجنة المفقودة» واحد من ألقاب كثيرة جرى تداولها خلال الفترة الماضية على «سوشيال ميديا» لوصف الحالة الخاصة التي تتمتع بها «سيوة»، لاسيما وأنها تضم على أرضها أكثر من نشاط يتناسب

مع رغبات الباحثين عن المغامرة والهدوء والراحة والاستجمام، وتشتهر الواحة بـ«السياحة العلاجية» حيث تتوافر برمالها العناصر الطبيعية الصالحة لأغراض الطب البديل، ويبدأ موسم السياحة العلاجية أو «الدفن في الرمال» بداية من منتصف يوليو، ويستمر حتى منتصف سبتمبر من كل عام.

«جبل الدكرور»

ومن ضمن الأنشطة المميزة في رحلة «سيوة» هو تسلق جبل الدكرور لرؤية الواحة من أعلى نقطة، و يقع جبل الدكرور على بعد 3 كيلومترات جنوبي شرق واحة سيوة، ويؤكد الخبراء الشعبيون أن رمال «جبل الدكرور» لها

مفعول السحر في علاج الأمراض الخاصة بالعظام والأعصاب، وأنها تختلف عن أي رمال أخرى موجودة في مصر والعالم، فمن المعروف أن درجة الحرارة في واحة سيوة طوال العام لا تقل

عن 30 درجة مئوية خلال فصل الشتاء، وتصل إلى أعلى معدلاتها خلال فصل الصيف، حيث تتراوح بين 35 و38 درجة مئوية، حيث لم تتجاوز درجة الحرارة أكثر من ذلك إلا مرة واحدة وذلك في يونيو عام 1940 عندما وصلت إلى 49 درجة مئوية، وكان ذلك حدثا تاريخيا علميا.

الدفن في رمال الواحة

ويؤكد خبراء الواحة من المعالجين الشعبيين أن هذا الارتفاع في درجات الحرارة هو الذي ساعد بدرجة كبيرة في تسخين رمال «جبل الدكرور»، حيث يدفن المرضى أجسادهم في الرمال لتلقى جرعات من الموجات الكهرومغناطيسية المخزنة نتاج الحرارة العالية في رمال الجبل، ما يحدث تأثيرا إيجابيا على عظام ومفاصل المدفونين في رماله.

قلعة «شالي»

إلى جانب «جبل الدكرور» تضم واحة سيوة «قلعة شالي» التي تقع في قلب الواحة، وتعتبر من أهم المعالم التاريخية في «سيوة»، ويعود تاريخ بنائها إلى القرن الثالث عشر وهي مشكلة من مجموعة من المباني المترابطة المبنية من الطوب والطين، ويقبل عليها الشباب لالتقاط الصور التذكارية وسماع تاريخ القلعة التي كانت تتشكل من 5 طوابق، وتأوي في غرفها معظم سكان سيوة حتى عام 1926.

جبل الموتى

وهناك أيضا جبل الموتى، الذي يعتبر من المعالم الأثرية التي يروج لها «هاشتاغ #يلا - سيوة»، ويحتوي جبل الموتى، وهو مخروطي الشكل، على آلاف القبور المحفورة في الصخر، حيث ساعدت نقوشها على تأريخ أقدم القبور فيها، ويعود تاريخ اكتشاف جبل الموتى إلى عام 1944، وتحديداً خلال الحرب العالمية الثانية، حيث اتجه أهل سيوة إلى الجبل بدافع الاختباء، مكتشفين بذلك وجود المقابر الفرعونية التي تقع داخله.

