لولوة الملا: «من شارع الهرم للمسيلة».. عودتي مع هدى حسين

Sunday النهار

تشارك الفنانة لولوة الملا في مسلسل «من شارع الهرم للمسيلة» الذي سيعرض في السباق الرمضاني. ويضم نخبة كبيرة من النجوم ابرزهم: الفنانة القديرة هدى حسين وخالد البريكي ومرام البلوشي وعبد المحسن القفاص وليلى عبد الله وفرح الصراف وايمان الحسيني.

وعبرت لولوة عن سعادتها بمشاركة الفنانة هدى حسين في عمل درامي سابق بعنوان «كف ودفوف» ونشرت صورة تجمعها بالفنانة هدى حسين من كواليس المسلسل وكتبت حينها: «مشاركتي الأولى مع الأستاذة هدى حسين كانت تجربة أكثر من رائعة مع هالإنسانة راقية التعامل والحس لج ثقل يا أم حسين ما يشابهه ثقل على الكادر وفخورة بتجربتي معاج شكراً للكل بدون استثناء وأنا ممتنة للصداقات الجديدة والزمالات الرائعة في هذا العمل كانوا مكسب فعلاً».

