عبدالله بوشهري: عرض «محمد علي رود» على «نتفليكس»

Sunday النهار

اكد المنتج المخرج عبدالله بوشهري ان الموسم الاول من مسلسل (محمد علي رود) انطلقت عروضه على شبكة نتفليكس الدولية. والذي كان قد حصد الكثير من النجاح والانتشار محليا وخليجيا وعربيا عند عرضه كما اكد ان اختيار منصة (نتفليكس) الدولية لعرض مسلسل (محمد على رود) في موسمه الاول يأتي ترسيخا للمكانة التي بلغتها صناعة الدراما الكويتية والخليجية وتأكيداً على المنهجية التي نشتغل عليها في تقديم نتاجات درامية تلفزيونية رفيعة المستوى تليق باسم الكويت ومبدعيها الكبار في مختلف قطاعات الحرفة الفنية.

واستطرد المنتج المخرج عبدالله بوشهري بان النجاح الكبير الذي حصده العمل خلال موسمه الاول والانتشار المتميز الذي حصده كان وراء مبادرة احتضان (نتفليكس) لتقديم هذا العمل الى الفضاء الدولي الارحب وهو امر يشعرنا بالفخر والاعتزاز.

وتابع: ولعله من حسن الطالع ان يأتي عرض الموسم الاول على منصة (نتفليكس) الدولية مع انطلاق تصوير الموسم الثاني من هذا العمل الدرامي الاضخم في تاريخ صناعة الدراما كويتيا وخليجيا والذي يرسخ النهج الذي نشتغل عليه في (بيوند دريمز) في نتاجات درامية (تلفزيونية – وسينمائية) عالية المستوى.

وحري بالذكر ان الجزء الاول من مسلسل (محمد علي رود) يرصد الأسرار بين شواطئ الكويت وطريق محمد علي في مدينة مومباي، وتجمع السنوات الجميلة بين الصديقين شهاب والتاجر عبدالوهاب، حتى يغدر عبدالوهاب بأعز أصدقائه عبر مجموعة من الاحداث والشخصيات والنجوم الاهم على الساحة الفنية حيث اجامع في هذا العمل اكثر من 20 نجما من اجيال الحركة الفنية في الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي. والمسلسل من تأليف محمد انور محمد واخراج مناف عبدال وبطولة حشد من النجوم ومنهم سعد الفرج ومحمد المنصور وهيفاء عادل وخالد امين وجاسم النبهان وفاطمة الحوسني وبثينة الرئيسي وحسين المهدي وعبدالله بهمن وحصة النبهان وفتات سلطات ومنى حسين ومشاري المجبيل وكم اخر من النجوم من اجيال الحركة الفنية.

وفي ختام تصريحه قال المنتج والمخرج عبدالله بوشهري: عرض مسلسل (محمد علي رود) على منصة (نتفليكس) شهادة حقيقية لمكانة هذا الانتاج الدرامي التلفزيوني الخليجي ومضامينه وطروحاته وضخامته وايضا هي مؤشر حقيقي للافاق المستقبلية لهذة الصناعة في الكويت والمنطقة.

