حسين الجسمي بـ«جلسات العاذرية»: وما زاد دفء المشاعر إلا حضوركم يا أهل السعودية

Sunday النهار

في ليلة ساحرة استثنائية دافئة بمشاعر جمهور الرياض، وصفها بالليلة العائلية، نثر سعادة الفنان الإماراتي حسين الجسمي «السفير المفوض فوق العادة» أجواء الدفء والأحاسيس الجميلة العاطفية في حفلته المتميزة في «جلسات العاذرية» بموسم الرياض، متنقلا بين مجموعة كبيرة من أغنياته القديمة والجديدة، سامرا مع الآلاف من جمهوره وسط أجواء الطرب والأصالة والتفاعل المستمر، وقال: «ما زين الشتا الا الرياض.. وما زاد دفء المشاعر الا حضوركم يا أهل السعودية».

وأشاد الجسمي بالتنظيم والتجهيزات التي سبقت الحفل، وبديكور الجلسة الجميل والمتميز، شاكرا هيئة العامة للترفيه على الدعوة الكريمة، وقال خلال لقائه بأهل الصحافة والإعلام السعودي والعربي: «سعيد بتواجدي في الرياض بين أهلي وناسي في هذا المكان الطيب، ومشاركتي بصمة بسيطة أمام الجمهور السعودي في موسم الرياض الذي يحمل كل شيء رائع ومميز»، مؤكدا أن السعودية العظمى تنظر للكل وتدعم الجميع.

هذا وتعتبر حفلة «جلسات العاذرية» الأولى للجسمي في العام 2022، بعد أن استقبل العام الجديد في العاصمة الإماراتية أبوظبي، الى جانب استعداداته لمجموعة من الحفلات والمشاركات الجديدة خلال الفترة المقبلة، الى جانب إصدار مجموعة من الأغنيات المنفردة الجديدة.

