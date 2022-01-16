بوبي تشارلتون ... من «الكارثة» إلى المجد

Sunday النهار

هو من الناجين من كارثة تحطّم الطائرة في ميونيخ، فائز بكأس العالم عام 1966 في انكلترا، فارس في الإمبراطورية البريطانية، والأهم من هذا كله هو اللاعب العظيم والصادق بوبي تشارلتون، أحد السفراء الحقيقيين لكرة القدم.

وتعتبر كارثة تحطم الطائرة التي حلت بفريق مان يونايتد من أهم الأحداث التي مرت في حياة تشارلتون وانطبعت بذاكرته كتجربة مريرة غيرت من رؤيته بصورة كاملة للحياة.

وفي أكتوبر 1956 خاض تشارلتون مباراته الأولى مع الفريق الأول لمان يونايتد أمام تشارلتون أثلتيك وترك بصمته على المباراة بتسجيله هدفين.

وفاز مان يونايتد ببطولة الدوري في الموسم ذاته وهو الموسم الأول لتشارلتون الذي كان له دور في تحقيق الإنجاز بأهدافه العشرة في 14 مباراة. وتمكن الفريق الفتيّ الذي عرف باسم أطفال بازبي او «بازبي بايبز»، من الوصول إلى المباراة النهائية لكأس انكلترا ونصف نهائي كأس أوروبا، فبدا أن النادي على موعد مع الأمجاد قبل أن يضرب القدر ضربته المأسوية... فقد تعرض فريق مان يونايتد لشبه إبادة في كارثة ميونيخ الجوية يوم 6 فبراير 1958 حين قضى ثمانية لاعبين. أما تشارلتون الذي كان في عامه العشرين، فقذفه الاصطدام وهو مربوط إلى مقعده خارج الطائرة، لكنه نجا بأعجوبة. ولئن كان اللاعب الشاب لم يصَب بأذى جسدي فإن الآثار النفسية لفقدانه عددا كبيرا من رفاقه بهذا الشكل بدت واضحة عليه.

وقصة الطائرة المُحطمة في ميونيخ ستظل بدون شك عالقة في أذهان محبي النادي كلما ينظر الأنصار إلى التاريخ المشؤوم بالنسبة لهم (6 فبراير)، ففي هذه الأثناء دائماً ما يقولون أن لولا هذه الكارثة لما تعرض مان يونايتد لانتكاسات كروية وفنية بداية الستينات ثم هبط منتصف السبعينيات لدوري الدرجة الأولى بضربة قاضية من مانشستر سيتي، وسبب قولهم هذا يرجع لقوة وتميز العناصر التي توفت في الحادث والتي كان من الصعب تعويضها إلا بعد زمن طويل.

وظلت طائرة مان يونايتد العائدة من ميونيخ محلقة منذ خروجها من بلغراد دون تمويلها بالبنزين وشعر الطيار بأهمية الهبوط الإجباري في مدينة ميونيخ الألمانية لإعادة تعبئة الوقود، لكن عودة الطائرة للطيران تأخر مرتين بسبب إحدى الأعطال وتدخل عمال المطار الألماني لإصلاح ذلك العطل الذي كان في إحدى أجزاء ماكينة الطائرة تسبب فيما بعد في إضافة سرعة كبيرة على سرعة الطائرة الطبيعية وهذا ما تسبب في تعطلها من جديد لتشتعل المحركات وتُحرق الطائرة أثناء الإقلاع ولسوء الحظ اصطدمت في إحدى الأسوار المُحيطة بالمطار ومن ثم في إحدى البيوت ليتحطم الجناح الأيسر من الطائرة ثم الذيل، وما زاد الطين بلة اصطدام خزان الوقود بإحدى الأسطح الصلدة لينفجر وتنفجر معه الطائرة.

وكشف مسؤولو البحث الجنائي الألماني عن الأسباب الحقيقية والرسمية لهذا الانفجار ليس سعياً منهم لتبرئة طاقم مهندسي وعمال مطار ميونيخ، على خلفية الأزمات السياسية بين الإنكليز والألمان، ولكن من أجل توضيح الأمور بالفعل للإعلام الإنكليزي والعالمي.

وقالت مصادر البحث إن الثلوج الكثيفة التي تراكمت على الطريق المؤدي للإقلاع هي التي تسببت في انحراف مسار الطائرة وخروجها عن المضمار الصحيح ما تسبب في ارتطامها في أحد الأسوار الجانبية ثم في بيت ثم في شجرة عملاقة.

وأدى الحادث لوفاة 23 شخصاً من بينهم ثمانية أشخاص من أفراد مان يونايتد، هم جيف بينت، مارك جونز، بيلي يام ويلان، روجر بيرن، إدي كولمان، تومي تايلور وديفيد بيغ.

وتوفي بعد بضعة أيام من هذه الحادثة النجم الموهوب الذي بكت عليه إنكلترا كثيراً (دنكان إدواردز) في المستشفى، وليس اللاعبون هم فقط من توفوا بل كذلك بعض الموظفين في النادي أمثال توم كاري والبروفيسور والتر كريكمير بيرت وكذلك عدداً من الصحافيين الذين رافقوا بعثة مانشستر يونايتد إلى بلغراد، وبعض المدنيين. ومنح القدر عددا قليلا من أفراد الرحلة المنكوبة فرصة مواصلة الحياة، لكن بعضهم لم يستطع إكمال مسيرته الكروية بسبب صعوبة الإصابات.وظل النجم الكبير بوبي تشارلتون ليُواصل مسيرته ويقود إنكلترا للفوز بكأس العالم 1966. ويقول بوبي تشارلتون: «كانت لدينا تشكيلة رائعة من النجوم، وأخص بالذكر دنكان إدواردز، فقدانه كان أكبر مأساة لمان يونايتد ولكرة القدم الإنكليزية»، مضيفاً: «لا أشك للحظة أن دنكان كاد أن يصبح أعظم لاعبي العالم ليس فقط في كرة القدم البريطانية، نعم جورج بيست كان شيئاً خاصاً بالنسبة لنا مثلما كان بيليه ومارادونا لكن في رأيي أن دنكان أفضل بكثير من هؤلاء جميعاً حيث كان يمتلك قدرات شاملة ومهارات عالية».

الانتصارات.. البطولات.. العودة من القاع للقمة.. أمور كلها تؤكد أن تلك الكارثة أظهرت قوة رجال يونايتد وقدرتهم على تجاوز المحنة والتطلع لتحقيق أشياء عظيمة للنادي كدوري أبطال أوروبا والعودة للدوري الممتاز والمنافسة من جديد لإحياء مسيرة النادي على الألقاب المحلية، عكس ما حدث لنادي تورينو الإيطالي الذي كان هو أفضل أندية إيطاليا في الأربعينيات لكن منذ سقوط طائرته ووفاة أفضل أجياله الكروية لم يقف على قدميه مثلما فعل مان يونايتد.

وأعاد مات بازبي بناء فريقه وجعل من تشارلتون حجر الزاوية في البناء الجديد. وعادت نغمة النجاح إلى أولد ترافورد عام 1963 مع الفوز بكأس إنكلترا، ثم بلقب الدوري في 1965 و1967.

وجاءت قمة المجد بالنسبة إلى تشارلتون عام 1968، اي بعد عشر سنوات من كارثة ميونيخ، عندما سجل هدفين ليونايتد في مرمى بنفيكا البرتغالي (4-1) في المباراة النهائية لكأس أوروبا على ملعب ويمبلي في لندن، ليصبح مان يونايتد بذلك أول فريق إنكليزي ينال التاج الأوروبي. وكانت تلك اللحظات مليئة بالانفعال العاطفي بالنسبة إلى تشارلتون وبازبي وحارس المرمى بيلي فولكس، الوحيد الذي كان لايزال في الفريق من الناجين من حادث ميونيخ إلى جانب تشارلتون.

